Amenazaron a Brian Sarmiento

ROSARIO

Ante un posible arribo a Newell’s, Brian Sarmiento recibió varias amenazas vía Twitter emitidas por simpatizantes de Rosario Central.

Luego de expresar su disgusto ante la dirigencia de Banfield, el volante no renovará con la entidad del sur del Gran Buenos Aires y está buscando un nuevo club. El futbolista de 27 años había expresado su deseo de jugar en la Lepra, club del que es hincha, pero aún no recibió el llamado por parte de la entidad “rojinegra”.

En los tuits dirigidos al ex All Boys se pueden apreciar armas de fuego y balas junto a camisetas del Canalla. En los mensajes que acompañan a las imágenes se puede leer “Por Rosario no vas a caminar” o “Rosario no es joda, te esperamos”.

Dichos hechos de violencia fueron percibidos por el jugador y denunciados por su cuenta oficial de la misma plataforma. “Por favor difundir y denunciar. Esta gente le hace mal al fútbol y al país, #SomosRivalesNoEnemigos”, escribió el ex Taladro.