River viaja a Paraguay para jugar contra Guaraní

COPA LIBERTADORES

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, prescindió del lesionado Jonathan Maidana y citó a dos de los nuevos refuerzos, el zaguero Javier Pinola y el delantero Ignacio Scocco, para afrontar el partido del martes próximo ante Guaraní de Paraguay por la Copa Libertadores.

Maidana, de 31 años, no se recuperó completamente de la lesión muscular sufrida ante Aldosivi de Mar del Plata, el pasado 21 de junio, pese a que los estudios realizados eran favorables.

Gallardo no lo quiso arriesgar en el último partido antes de las vacaciones y la pretemporada, aún con los problemas sufridos en la última línea frente las sanciones provisorias por doping que pesan sobre el marcador central Lucas Martínez Quarta y el volante uruguayo Camilo Mayada.

Sin demasiadas opciones en ese sector, el “Muñeco” deberá apurar el debut de Pinola y darle la titularidad a Luciano Lollo, quien desde su llegada al club hace un año fue víctima de una racha de lesiones y sólo pudo jugar tres partidos desde el inicio en el Campeonato de Primera División.

Pinola, de todos modos, cuenta a su favor que llega con ritmo de partidos, pues este año jugó 14 partidos con la camiseta de Rosario Central tras superar una lesión ligamentaria en una rodilla.

En el ataque, debido a la venta del Sebastián Driussi al Zenit de San Petersburgo, Gallardo también deberá disponer un estreno, el de “Nacho” Scocco, que arribó recientemente de Newel’'s.

Entonces, un probable equipo para jugar en Paraguay es el siguiente: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Luciano Lollo, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas y Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Lucas Alario.

El resto de los jugadores convocados por el entrenador fueron: Enrique Bologna, Gonzalo Montiel, Iván Rossi, Exequiel Palacios, Tomás Andrade, Carlos Auzqui y Marcelo Larrondo.

Los otros dos refuerzos conseguidos por River en este mercado de invierno, el arquero Germán Lux y el mediocampista Enzo Pérez, ambos procedentes del fútbol español, no formarán parte de la delegación por su falta de ritmo de competencia.

River volverá a entrenarse hoy a las 16 en el estadio Monumental a puertas cerradas y a las 19.45 tiene previsto su vuelo chárter a Paraguay desde el Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery”.

La delegación se hospedará en el Hotel Bourbón y regresará al país por la misma vía inmediatamente después del partido, previsto el martes a las 21.45 con arbitraje del uruguayo Andrés Cunha.