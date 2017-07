Diego Cifarelli: "Jamás hubo un balance deficitario"

ENTREVISTA CON EL TESORERO DE SARMIENTO

"Los que vienen a jugar a Sarmiento tienen que tener tranquilidad económica pero intranquilidad deportiva. Los jugadores que lleguen tienen que tener esas ganas de trascender, de querer la gloria deportiva". Con esa frase el tesorero del club, Diego Cifarelli, comenzó la charla con Democracia.

Un tanto molesto por el descenso del Verde, el dirigente, que el viernes fue reelecto en su cargo, agregó: "Nosotros necesitamos que los jugadores que ingresen al club, tengan la edad que tengan, sepan que existe una historia, una identidad que hay que representar y una responsabilidad que cumplir. El que llega debe respetar la cultura de Sarmiento y saber que por la camiseta hay que romperse el alma".

Después de esa introducción, que fue casi una catarsis, Cifarelli habló de todo. Remarcó que la gestión que encabeza el presidente Fernando Chiófalo nunca presentó un balance deficitario. También dijo que el plantel que descendió le costaba al club unos tres millones de pesos por mes.

- ¿Cómo vivió la noche del descenso, previo al partido frente a Vélez?

- Estaba en mi casa, acá en Junín. Yo ya había estado con los muchachos del plantel y fue una tristeza enorme. Se confirmó lo que en los papeles no se decía pero que se venía suponiendo. De todas maneras creo que el día del duelo, en donde el equipo dio señales muy certeras de que podía descender fue contra Colón. Ese día fue muy triste para mí. Lo dije en su momento, que jugando así no merecíamos estar en primera. A partir de ese partido me di cuenta que estaba muy difícil y luego, previo al partido contra Vélez, se confirmó lo que interiormente venía viviendo hacía unas semanas.

- El jugador que deja todo en la cancha, ¿contagia al dirigente?

- Sí, absolutamente. El equipo tiene que ser en la cancha lo que nosotros somos en el escritorio. Y si nosotros en un escritorio nos rompemos el alma el equipo no puede ser menos. Socios, jugadores, técnico y nosotros, todos nos tenemos que romper el alma por estos colores. Así lo debemos sentir. Si un equipo no demuestra sentimiento, alguien de afuera se da cuenta y piensa que Sarmiento es eso. Somos lo que el equipo transmite en la cancha. El hambre de gloria tiene que estar presente, se tiene que ver, sentir.

- Debe ser por eso que cuando se les dio de baja a los jugadores de mayor experiencia, la gente no se sorprendió para nada.

- Te diría más, la gente lo compartió en un ciento por ciento. Lo de este año fue muy malo y cuando ocurre esto hay que cerrar el capítulo y abrir uno nuevo. Nosotros queremos eso, queremos a los chicos que vienen empujando de abajo y ayudarlos nutriéndolos con jugadores de experiencia que podamos contratar y que sean muy superiores a los que tenemos. El que viene tiene que haber dado muestras de que es muy superior a lo que nosotros tenemos.

- ¿Cuánto costó el plantel anterior? Sacando al cuerpo técnico.

- Alrededor de tres millones de pesos por mes, aproximadamente. Es una cifra importante, que estaba a la altura de lo que podía dar Sarmiento y que no era disonante con unos diez clubes de primera división. Estábamos en ese grupo. Pero es bueno aclarar que lo más importante, algo que siempre tuvimos en consideración, es que si nos tocaba descender queríamos que el club no tuviera deudas, que quedara ordenado. Por suerte, siempre hablando desde el aspecto económico, el club está sin deudas. Lógicamente que nos costó mucho cubrir ese presupuesto pero nos vino muy bien la aparición del dinero de la televisación, pero también tenemos que decir que hoy la AFA nos sigue debiendo dinero.

- ¿Cuánto le debe la AFA a Sarmiento?

- Es un monto que estamos discutiendo porque tenemos algunas diferencias. Por el momento arreglamos unas cinco cuotas porque el dinero que la AFA le debe a Sarmiento es el dinero que otros clubes le deben a la AFA. Debemos ser uno de los cinco clubes de la Argentina que está en esa situación. Y la cifra ronda los siete millones de pesos.

-¿Cómo va a ser la organización para cubrir los gastos en la B Nacional?

- Nos va a faltar el ingreso por televisación, pero en esta categoría es la AFA la que nos abona los derechos de televisación. Es un número bajo, que ni siquiera alcanza el millón de pesos. En el torneo anterior cubríamos casi en un ciento por ciento los costos del plantel con los derechos de televisación, pero ahora eso no va a ocurrir. Vamos a tener un plantel competitivo pero en el que la televisación nos va a cubrir solamente un cincuenta por ciento. Entonces la estructura del nuevo presupuesto va a estar cimentada en los sponsors. En este sentido la totalidad de los sponsors que nos venían acompañando en la primera lo van a hacer en la B Nacional.

- ¿Cuál sería el presupuesto mensual para el plantel que va a jugar en la B Nacional?

- Si entran diez vamos a gastar nueve con cincuenta. Eso siempre lo hicimos así. Jamás hubo un balance deficitario y tenemos pensado seguir de esa manera, con esa misma política. Los clubes se sostienen en el tiempo y crecen si no gastan más de lo que generan. Nunca el gasto superó el ingreso, jamás. Para la temporada que viene, en la B Nacional, creemos que vamos a tener un presupuesto que va a variar entre un millón de pesos y dos. En eso deberíamos estar.

- En la asamblea del viernes se dio a conocer el proyecto que contempla la compra de un predio. ¿Qué más nos puede contar al respecto?

- Hemos tenido algunos cortocircuitos con la gente del Club Banco Junín (donde hoy juegan las inferiores de AFA) y a partir de ahí surgió la idea y necesidad de tener nuestro propio predio. Cuando se termine el contrato con el Club Banco Junín (Diciembre de 2018) la idea es que ya tengamos el predio. Ya se dijo que están ubicados en inmediaciones de la Ruta 7 y de la 188 (ex predio de Advanta), que son unas catorce hectáreas y que el valor es de U$S 300.000. La intención es construir allí unas siete u ocho canchas, vestuarios, oficinas y demás.

- Lo último. ¿Cuáles son los principales objetivos para esta nueva gestión?

- Personalmente me gustaría armar una institución educativa dentro del club. Es un proyecto que venimos pensando desde hace unos ocho años y que todavía no se ha podido concretar. La idea es construir una escuela debajo de las tribunas, comenzar con un jardín maternal o con el nivel primario. Tenemos la estructura, el proyecto y la idea es tratar de lograrlo en estos dos años que tenemos de gestión. Después, desde lo institucional, Sarmiento necesita consolidarse. Hemos logrado muchas cosas, con mucho esfuerzo. Hoy la infraestructura que tiene el club es de un gran profesionalismo y eso hay que mantenerlo. Pero siempre la cultura Sarmiento tiene que estar por encima de todos. Y desde lo deportivo no va a hacer fácil pero vamos a conformar un plantel competitivo para ir en busca de la gloria.