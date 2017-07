Con dos adelantados, hoy comienza a disputarse la última fecha del Apertura

FÚTBOL LOCAL

Hoy comenzará a jugarse la fecha 13 (última) del Torneo Apertura 2017, que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Con Jorge Newbery ya consagrado campeón, el certamen tendrá su capítulo final con seis partidos interesantes.

Hoy, a partir de las 15.30, Defensa Argentina recibirá en su cancha a Jorge Newbery; e Independiente de Junín hará lo propio con Villa Belgrano.

Por otro lado, mañana, también a las 15.30, completarán la fecha 13: Rivadavia de Junín vs. Deportivo Baigorrita; Rivadavia de Lincoln vs. Origone Fútbol Club; Mariano Moreno vs. Ambos Mundos; y BAP vs. River Plate.

Cronograma de partidos para la 13ra de inferiores

Hoy

Defensa vs. Newbery

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (J) vs. Baigorrita

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (L) vs. Origone

Décima: 12.30

Sexta: 13.30

Cuarta: 14.45

Independiente vs. Villa

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Moreno vs. A. Mundos

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

BAP vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Mañana

Defensa vs. Newbery

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (J) vs. Baigorrita

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (L) vs. Origone

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Independiente vs. Villa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Moreno vs. A. Mundos

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

BAP vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Cabe recordar que en inferiores no presentan categorías: Origone en predécima, séptima y octava; y Baigorrita en predécima y séptima.