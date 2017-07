Daniel Angelici alimentó los rumores de un posible regreso de Carlos Tevez

BOCA JUNIORS

En el medio de un mercado de pases muy movido para River, donde contrató nombres rutilantes, Boca promete no quedarse atrás. Con Paolo Goltz abrochado y algunas figuras en carpeta, en las últimas horas tomó fuerza nuevamente el posible regreso de Carlos Tevez.

Aunque en un principio Daniel Angelici expresó que la respuesta solamente la tiene el propio jugador, en diálogo con Olé dio su parecer y con sus palabras ilusionó al pueblo xeneize: “Es una decisión que tiene que tomar él, pero yo creo que va a volver”.

En los últimos días al futbolista parece haberle picado el bichito para retornar a su amado club, tras ver la coronación de Boca desde China y recibir mensajes de sus ex compañeros, Guillermo Barros Schelotto y el resto de los integrantes del cuerpo técnico.

Con ese accionar, el Apache se sintió parte del grupo y no sería descabellado que se pusiera nuevamente la camiseta azul y oro. Su llegada para este mercado de pases parece complicada; lo más factible es que se produzca en diciembre, debido a que tiene tiempo hasta el 15 de enero del próximo año para ejecutar su cláusula de salida del Shanghai Shenhua.

“Es un jugador de mucha calidad, de mucha jerarquía. Fue a un lugar donde hay mucha diferencia futbolística, pero si hace una buena pretemporada, dentro de la cancha sigue haciendo diferencia. Es Tevez, la preocupación de los defensores rivales. Y en la primera parte del campeonato fue muy importante en partidos clave”, sostuvo el mandatario.

En caso de concretarse, Carlos Tevez sería el refuerzo de lujo de Boca para ir en búsqueda de una nueva Copa Libertadores.