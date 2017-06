Ausente con aviso: Ronaldinho no irá al casamiento de Leo Messi

AMIGOS

El crack brasileño Ronaldinho, ex compañero de Lionel Messi en sus inicios en el Barcelona, confirmó ayer que no será uno de los 260 invitados al casamiento del astro argentino con Antonella Roccuzzo, que se realizará hoy en la ciudad de Rosario, debido a compromisos profesionales para los que fue contratado.

El ex futbolista optó por jugar el mismo día de la boda de Messi en el Camp Nou un partido entre leyendas del Barcelona y del Manchester United inglés, destinado a recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil, evento en el cual también estarán los holandeses Patrick Kluivert y Edgard Davids, y el brasileño Rivaldo, entre otros.

La ausencia de Ronaldinho será quizá la más importante debido a que es muy amigo de Messi, en una relación que comenzaron a forjar en 2005 cuando el brasileño era la figura del Barcelona y el argentino una promesa juvenil que daba sus primeros pasos en el fútbol.

Ronaldinho fue quien asistió a Messi en la conversión de su primer gol en el Barcelona, el 1 de mayo del 2005, en el triunfo por 2-0 ante el Albacete por la Liga Española.

El casamiento de Messi y Antonella, madre de sus dos hijos, Thiago y Mateo, se celebrará hoy en el City Center de la ciudad de Rosario.