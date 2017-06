Ignacio Scocco pasó la revisión médica y ya está a disposición de Marcelo Gallardo

RIVER PLATE

El delantero Ignacio Scocco se realizó ayer la revisión médica para concretar su llegada a River Plate y aseguró que está en condiciones de ser parte del plantel que enfrentará el próximo martes a Guaraní en Asunción, Paraguay, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Scocco, quien jugó su último partido con Newell’s el martes en la derrota frente a Unión, dejó la decisión de incluirlo en manos del entrenador Marcelo Gallardo.

Por otro lado, confió que haber hablado “directamente” con el director técnico de River durante las negociaciones tuvo “mucho que ver” con su decisión de llegar al Millonario.

Otra de las razones que lo motivaron para arribar al club de Núñez fue estar “peleando y ya en octavos” de final de la Copa Libertadores.

“En mi carrera me ha tocado jugar Copa Libertadores y pelear instancias finales.

Es un plus saber que estás peleando y ya en octavos de final”, señaló quien se convertió en el tercer refuerzo del plantel, que ya cuenta con el arquero Germán Lux y el defensor Javier Pinola.

En cuanto al juego, se definió como “segunda punta”, más que “nueve de área”, y destacó que a River lo ve “como un equipo ofensivo que va a buscar siempre el partido, y eso para un delantero es bueno”.

Ante los rumores que surgieron en los últimos días, aclaró que es “hincha de Newell’s”, porque estuvo “once años” en ese club, aunque admitió que siempre sintió “mucha admiración por River” y su familia es “hincha de River”.

“Trato de que la gente de River me quiera por lo que haga en una cancha y no por lo que diga en un micrófono”, aclaró.

Sobre su salida de la institución de Parque de la Independencia, indicó que “era casi imposible que siguiera en Newell’s por la deuda con el Sunderland”.

Finalmente, lamentó la difícil situación que vive el club rosarino y destacó la campaña que cumplió junto con sus compañeros en el último torneo a pesar de ello.

“Era muy desgastante tener reuniones y problemas semanales. Tuvimos una campaña muy buena y no la pudimos disfrutar ni aprovechar.

El desgaste psicológico que teníamos por distintos problemas hacía que no pudiéramos rendir como podíamos”, concluyó.