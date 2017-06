Boca quiere bajarle el precio a Centurión para comprarlo

MERCADO DE PASES

Boca iniciará las gestiones para bajarle el precio al pase de Ricardo Centurión y así poder satisfacer uno de los pedidos del mellizo Guillermo Barros Schelotto, y comprarle su pase definitivo al San Pablo, que anunció que no lo prestará nuevamente y que sólo lo dejará partir en forma definitiva.

En ese sentido, según informó una fuente cercana a la comisión directiva xeneize, el presidente boquense, Daniel Angelici, se reunirá en las próximas horas con Junior Mazzoni para comenzar las gestiones que tienen como único fin bajar el precio de 6.200.000 dólares que le fijó el club paulista a Centurión.

Es que el hábil jugador surgido de Racing es una de las prioridades de Barros Schelotto, de hecho le pidió a Angelici por él, por Jonathan Silva (deberá comprarlo al Sporting de Lisboa) y la continuidad del goleador Darío Benedetto y la contratación del zaguero Paolo Goltz, del América de México, y del mediocampista Guido Pizarro, de Tigres de Monterrey, ambas ya encaminadas. Si bien es cierto que Centurión no podría regresar de inmediato al San Pablo debido a que no puede salir del país por una restricción judicial, también lo es que el San Pablo anunció ayer por la mañana que no desea prestarlo una vez más. “Centurión es un gran jugador y a préstamo no se irá más. Si Boca no paga su pase, deberá volver a Brasil”, adelantó temprano Vinicius Pinotti, director deportivo del San Pablo.



Otro Pabón

Ante la posibilidad de que Cristian Pavón emigre al fútbol ruso -el Zenit evalúa ejecutar la cláusula de rescisión de 18 millones de euros- en Boca piensan en su posible reemplazo, y el jugador por el que ya se hizo un sondeo es Dorlan Pabón, extremo colombiano que quedará libre de Monterrey, de la primera división del fútbol mexicano.

Pabón, de 29 años, tiene una dilatada trayectoria que incluye pasos por Atlético Nacional, Parma, Betis, Valencia y San Pablo, entre otros. Además, disputó ocho partidos con la selección de su país y anotó tres goles.