River: confirmaron a Pérez y hoy arribaría Scocco

INCORPORACIONES

“Tuve otras ofertas pero mi prioridad siempre fue River”, dijo el mediocampista que ayer fue destinado por el Valencia de España a la entidad Argentina. Pagarán U$S 3.200.000. Hoy cerrarían con Newell´s por U$S 3.000.000.

El mediocampista mendocino Enzo Pérez, quien se fue del Valencia de España para convertirse en el cuarto refuerzo de River Plate, aseguró que a pesar de que tuvo otras ofertas, el hecho de ser hincha del club de Núñez inclinó su decisión en ese sentido.

“Tuve otras ofertas pero mi prioridad siempre fue River, porque es un sueño jugar ahí para mí. Estoy haciendo mucho esfuerzo para que se concrete. Hay acuerdo, sólo falta la firma", declaró Pérez a Espn desde Mendoza, donde se encuentra con su familia a la espera de viajar a Buenos Aires para firmar el contrato.

En las oficinas de River recibieron ayer un mail del club español aceptando la oferta, lo que se hará oficial en unas horas, informaron allegados a la institución.

River fichará a Pérez, quien no era tenido en cuenta por Valencia, por un lapso de tres años a cambio de una cifra de 3.200.000 dólares.

Enzo Pérez, de 31 años, jugó su último encuentro con la camiseta de Valencia el 7 de mayo ante Osasuna, con la cinta de capitán. Los dos partidos finales de la Liga ya no los jugó porque el club cambió de director técnico y el jugador anunció que se quería ir.

Pérez resignó bastante en lo económico, un 40% al menos, por su decisión de jugar en River y volverse al país. "Siendo hincha, la ansiedad se multiplica. Es un sueño jugar en River. Imaginate que me llamo Enzo por Francescoli...", admitió.

“Las últimas campañas de River fueron excelentes. Ya tuve una charla con (Marcelo) Gallardo. Está todo encaminado y sólo espero la confirmación de mi representante”, agregó Pérez.

En River explicaron que el club optaba por comprar la mitad del pase de Pérez, valuado en 10 millones de dólares, aunque en las negociaciones se pactó el pago de 3.200.000 dólares por la totalidad de los derechos del futbolista.

Pérez ya es de River y la intención del club es anotarlo para que pueda integrar la lista de buena fe de la Copa Libertadores, antes del martes 4 de julio, cuando el equipo de Marcelo Gallardo visite a Guaraní de Paraguay, en Asunción.

Sin embargo, la Conmebol modificó algunas fechas y los equipos podrán cambiar la lista y agregar refuerzos (hasta seis) hasta 48 horas antes del segundo partido de octavos de final (6 de agosto).

Con Pérez, River sumará su cuarto refuerzo, tras los ya concretados de Germán Lux y Javier Pinola, y el tercero que se cerrará en las próximas horas, el delantero Ignacio Scocco, de Newell's. Por Scocco, River pagará 3.000.000 dólares (2.100.000 para Newell's) y se espera la llegada del delantero desde Rosario para que cumpla con la revisión médica, algo que ocurrirá posiblemente hoy.