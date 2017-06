SARMIENTO

Mañana será un día importante para el futuro de Sarmiento. A partir de las 20 se realizará una asamblea de socios, en la que el actual presidente del club, Fernando Chiófalo, buscará la reelección. La jornada se desarrollará en el SUM, de Necochea 25.

Hasta el momento no se esperan sorpresas. Chiófalo y la mayoría de los integrantes de la actual comisión directiva ya tendrían consensuado la nueva nómina de dirigentes que ocuparán los principales cargos. Al no haber otra lista, la asamblea se desarrollaría entre los parámetros normales.

En principio, se espera que el presidente brinde los detalles de las obras realizadas en los últimos años y los números de la situación financiera. Al respecto, en sus últimas declaraciones a este diario, Chiófalo aseguró: "La institución está bien, vamos a terminar sin deudas y con una estructura muy importante. Considero que el proyecto juvenil es uno de los mejores del país, hoy tenemos tres categorías que están entre los diez primeros puestos y en algunos casos estamos por encima de clubes importantes, como Boca, River, Racing, Estudiantes, Newell's, que son de lo mejor del país".

"Después, a nivel club, la institución queda con una estructura para jugar en primera. Nos va a faltar siempre el presupuesto, eso va a acostar, pero el resto está sólido", completó.

Por otro lado, en la misma nota que Chiófalo cedió a Democracia, el presidente se encargó de desmentir el rumor que había aseguró una supuesta pelea entre él y Horacio Martignoni (vicepresidente segundo y representante del Verde en AFA). Sobre este trascendido, aclaró: "Hay cero diferencias. Siempre hemos discutido sobre decisiones deportivas pero en términos normales. Con todos los integrantes de la mesa directiva existe una buena relación".

Sobre la fuente que hizo circular ese rumor, Chiófalo señaló: "En una página publicaron esa versión y yo me enojé mucho con el periodista porque puso cosas que yo nunca dije. Sinceramente no sé quién es el periodista, pero después que salió esa publicación, me llamaron para hacer una nota y no se las di porque no estaba de acuerdo con la forma en que se habían manejado. Puso palabras en mi boca que yo nunca había dicho. No hay que aclarar nada porque no existe una mala relación ni hubo una discusión. Nada".

En definitiva, mañana será un día de confirmaciones. Por un lado se conocerán los números de la situación financiera y, sobre el final, los socios levantarán su mano para apoyar o no la continuidad de Chiófalo.

B Nacional: cambio radical para la próxima temporada

La Primera B Nacional decidió cómo jugará su torneo la próxima temporada. Los dirigentes de la categoría se reunieron en las últimas horas y decidieron que finalmente sean 25 los equipos participantes (y no 40 como se hablaba en un principio) y que jueguen un campeonato a una sola ronda, todos contra todos, en 24 fechas, 20 menos que las del actual torneo. Serán dos los ascensos a Primera División.

El nuevo formato fue notificado en una nota firmada por el titular de la divisional, Pedro Segura, y el secretario, Leonardo López.

Allí proponen que el primer equipo con mayoría de puntos ascienda en forma directa, en tanto el segundo ascenso sea a través de un octogonal que jugarán los equipos clasificados entre el segundo y noveno puesto.

En cuanto a los descensos, las dos posibilidades propuestas son: 1- bajan los últimos seis equipos de la tabla general de posiciones por puntos, lo que significaría la eliminación de los promedios; 2- cuatro descensos directos, acá sí por promedio, y dos promociones. Esas dos promociones se jugarían con el segundo ascenso de la tercera categoría, uno por el Federal A y otro por la Primera B Metropolitana.

Asimismo, en la reunión se aclaró que el proyecto será tratado en la próxima reunión de Comité Ejecutivo, a realizarse el próximo 4 de julio. El certamen comenzaría a disputarse a partir del 19 de septiembre de 2017 hasta junio del año próximo.