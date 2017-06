SARMIENTO

La comisión directiva de Sarmiento ratificó la continuidad de Fernando "Teté" Quiroz como entrenador del plantel profesional. De esta manera, el Verde ya tiene su DT para la temporada que se avecina en la Primera B Nacional.

Ayer a la tarde, en diálogo exclusivo con Democracia, Quiroz aseguró que ya se realizaron las primeras reuniones con la dirigencia para ir conformando el nuevo plantel. Al respecto, el DT del Verde aseguró que, "prácticamente hay que armar un equipo nuevo".

Por el momento, los jugadores de mayor jerarquía, como Walter Busse y Gervasio Núñez, ya tendrían ofertas de algunos equipos para seguir jugando en primera división. En cuanto a los juveniles, Quiroz ratificó su confianza en ellos aunque aclaró que serán tenidos en cuenta para una "segunda línea".

En el contacto con este diario, el DT que seguirá en el Verde también confirmó que el 20 de julio el plantel comenzará la pretemporada y que el torneo comenzaría a mediados de septiembre.

A continuación, los extractos más interesantes de la charla con "Teté" Quiroz.

- ¿Qué pasos se han dado en estos días?

- Ayer y hoy (lunes y martes) nos juntamos con el presidente (Fernando Chiófalo) y estamos avanzando con muchos temas, principalmente en el armado del plantel para el campeonato que se viene. Estamos continuamente comunicados y venimos trabajando en la misma línea, con la misma idea. Estamos armando la base para planificar lo que se viene y esperando la confirmación oficial de la fecha de inicio del campeonato de la B Nacional.

- ¿Qué puntos se tocan en esta primera parte de las reuniones?

- Son varios. Por un lado queremos saber con qué base de jugadores contamos para ver a dónde apuntamos con los refuerzos. Por ahora es muy prematuro hablar de nombres y demás porque no han terminado los torneos. Si bien como cuerpo técnico tenemos una idea, de qué jugadores queremos y de cómo organizarnos, todavía falta ver el presupuesto que va a tener el club. La idea es pelear entre los mejores y tratar de ascender. Eso como base.



- ¿Hay algún jugador en mente que le gustaría tener?

- No, la verdad que no. Veremos en los próximos días lo que se puede traer. Lo que sí queremos es que el que llegue esté comprometido con la causa del club. Tenemos que hablar mucho con cada jugador que venga para lograr un compromiso. Las veces que me ha tocado armar un plantel lo he hecho de esa manera.

- Intervenir en la conformación de un plantel es una responsabilidad y también una presión. ¿Lo ve así?

- Lo veo como parte del trabajo. Esto es lo que elegimos hacer y lo tomamos con total normalidad. En todos los trabajos existen responsabilidades, obligaciones y en el nuestro también. Nosotros apuntamos siempre a lo mejor y estamos en ese camino. Después, lo que uno hace es hablar con el jugador que quiere traer, lógicamente con el consentimiento de la dirigencia, y después son los dirigentes los que se encargan de la parte económica y demás. En la parte económica no me meto nunca. Eso está claro.

- ¿Cuál es la situación de los jugadores más experimentados, de los que terminaron jugando, como Busse, Núñez, etc.?

- Yo creo que estos jugadores van a seguir en primera, creo que tienen posibilidades, después, del grupo de estos jugadores hay algunos que nos gustaría que siguieran y de eso se está encargando la dirigencia. Así que en estos días vamos a ver cuál es la definición de cada caso para comenzar a trabajar con el futuro plantel. Hasta ahora con la dirigencia venimos trabajando de manera consensuada. Hay jugadores también que tienen contrato y tendrían que seguir, como el caso del "Tanque" Cuevas, pero veremos qué ocurre. Todavía es muy prematura hablar.

- ¿Y del grupo de los juveniles?

- Me gustaría que sigan todos porque ellos van a estar en la segunda línea del plantel. Los jugadores jóvenes de un plantel tienen que ser del club, no traerlos. Entonces ahora, ya que arrancamos desde cero, mi intención es plasmar las ideas que tengo. Los jugadores del club tienen que tener su lugar y ya han demostrado que pueden hacerlo muy bien.

- ¿Cuántos jugadores cree que tendrían que venir?

- Y eso depende de los que sigan y demás, pero creemos que entre ocho y diez estaría bien. Casi un equipo, calculamos eso.

- ¿Tiene un sabor a revancha lo que está por venir?

- No, para mí es un desafío, nada más. El apoyo de la gente me pone muy feliz y al mismo tiempo me llena de responsabilidad. La gente tiene que estar tranquila porque de parte nuestra vamos a dar lo mejor. Nosotros hasta ahora hemos venido soportando momentos muy difíciles, dando la cara, poniendo el hombro y sin bajarnos. Entonces ahora tenemos que cambiar el chip de esas tristezas y amarguras que pasamos y ponernos en positivo. La gente creo que ha entendido muy bien lo que ha pasado, ha demostrado su confianza y hace que aumente mucho más nuestro compromiso con el club.

- ¿Cuáles serían las grandes diferencias entre el torneo de primera y el de la B Nacional?

- La jerarquía. Después creo que hay un grupo de equipos de la primera división que se parecen a un grupo de la B Nacional. Los diez últimos de primera son parecidos a los seis o siete primeros de la B. En cuanto al nivel, en la B no vas a encontrar equipos de la jerarquía de Boca o River. En la B el torneo es mucho más parejo, los equipos tienen las mismas posibilidades.

- Desde lo personal, ¿cómo vivió el descenso?

- Es parte de lo que nos toca. Uno sabía donde se metía y sabía muy bien lo que podía pasar. A veces los entrenadores estamos para esto y en este caso alguien tenía que estar y bueno, nos tocó a nosotros. Como a veces nos toca vivir momentos buenos, a veces tocan momentos como estos. Pero el fútbol siempre te da nuevas posibilidades.



- ¿Se podría decir que el equipo que realmente lo representa es el que viene?

- Podría decirse de esa manera porque prácticamente hay que armar un equipo nuevo. Pero lo más importante es que el equipo esté acoplado a los objetivos del club, de la dirigencia, del cuerpo técnico y del hincha. El hincha se tiene que sentir representado con el equipo. Después jugar bien o mal depende de los jugadores. Pero la idea es que exista un compromiso grande.

- Algunos hinchas culparon del descenso a los jugadores, diciendo que no sintieron la camiseta, sobre todo a los que se fueron antes de que termine el torneo.

- Por eso es importante hablar antes que vengan. Hay que ver con las expectativas que vienen, analizar caso por caso. No es tan fácil como parece. Yo no estuve en el armado del anterior plantel así que no puedo opinar. Lo que sí hice en su momento fue hablar con muchos que se querían ir. Nada más. Lo de ahora es distinto. Para nosotros es una nueva oportunidad.