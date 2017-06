Chiófalo será reelegido como presidente

ASAMBLEA

Este viernes, a partir de las 20, se desarrollará la asamblea de socios y entre los temas más importantes se deberá votar la renovación de autoridades. Hasta el momento, la única lista habilitada será la que encabeza el actual presidente Fernando Chiófalo.

Después de estar doce años en la conducción del club, todo parece indicar que Chiófalo irá en busca de la renovación. Esa decisión coincidiría con la forma de proceder que ha tenido el presidente en toda la gestión.

"Después de doce años de trabajo, de lograr varias obras y de concretar muchos proyectos me dolería mucho descender, no sé si me podría quedar con eso", dijo, hace pocos días, Chiófalo a Democracia como un presagio de lo que puede ocurrir este viernes.

Hasta el momento, la renovación del presidente y de la mayoría de la comisión directiva pareciera ser un simple trámite. En paralelo a este hecho, desde lo deportivo también quedarían confirmadas las continuidades en sus cargos del entrenador de la Reserva, Patricio Hernández; y del coordinador de las divisiones inferiores, Juan Carlos Pirez.