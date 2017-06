Pellegrino: “por Sarmiento no hay nada de nada”

El presidente de Gimnasia Gabriel Pellegrino manifestó que el club no mantuvo charlas con el volante ofensivo de Banfield Brian Sarmiento, ya que al momento no fue un pedido del entrenador Mariano Soso.

El pope albiazul se encargó de manifestar que por “Sarmiento no hay nada de nada. Solamente me lo crucé en una parrilla y nos saludamos, pero no hubo nada”.

Además, remarcó que se comunicó con el presidente de Banfield para manifestar que no había intenciones de hacer ninguna jugada extraña por el futbolista: “el jugador tiene club y no hay que meterse en líos. Yo hablé con el presidente de Banfield para aclararle que nos cruzamos en un restaurante y solamente estuvimos charlando un rato de otros temas”.

Respecto a si el nuevo entrenador Mariano Soso le manifestó algo al respecto, subrayó: “ni el técnico, ni Roberto ni yo hablamos de él ni tampoco se nombró otro nombre como posibilidad todavía".

Por último reiteró que "por parte del entrenador no hubo nada y por lo que charlamos quizás tampoco lo haya".