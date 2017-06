Huracán igualó con Belgrano y le alcanzó para mantenerse en la Primera División

DEFINICIÓN DEL CERTAMEN

Huracán aseguró una temporada más su presencia en Primera División, al igualar anoche 0-0 frente a Belgrano de Córdoba, en un partido que se desarrolló en Parque Patricios.

El Globo necesitaba un punto para no depender de ningún otro resultado y lo consiguió en un encuentro en el que siempre estuvo más cerca de ganarlo.

Igualmente, si hubiera perdido, Huracán también habría mantenido la categoría porque no hubo victorias ni de Temperley (igualó en su visita a Vélez y se salvó) ni Aldosivi (caía 3-0 con Olimpo cuando el duelo se detuvo por falta de luz).

Huracán terminó con 29 puntos y la próxima temporada volverá a comenzar muy abajo en la tabla de los promedios. Belgrano, por su parte, apenas acumuló 26 unidades y no podrá repetir un mal campeonato porque también verá comprometida su permanencia en Primera División.

El Gasolero se salvó

Vélez y Temperley empataron 0-0 en Liniers y el Gasolero consiguió, gracias a la caída frente a Olimpo de Aldosivi, que llegaba en la misma colocación, mantenerse en Primera División.

Un primer tiempo muy chato tuvo su mejor momento cerca del descanso, cuando Mauro Guevgeozian le dio trabajo a Alan Aguerre. Pero en el complemento el elenco de Omar De Felippe se fue afianzando y consiguió merecer el triunfo después de amenazar con dos chances de Nicolás Delgadillo, apenas desviadas y otro intento de media distancia de Braian Cufré, que se fue por arriba. Pero después, los mismos cambios de Omar De Felippe se encargaron de demostrar que la ambición del local estaba por debajo de lo esperable.

Así, el equipo de Gustavo Álvarez se aseguró una temporada más en la máxima categoría y el Fortín terminó el año con un sabor agridulce, por la escandalosa salida de último momento de su goleador Mariano Pavone y una igualdad en su casa con tintes de mezquindad, cuando los tres puntos le hubiesen servido y mucho para los promedios que se vienen. Su gente lo hizo saber con su descontento hacia la dirigencia.

A domicilio

Mientras que en Mar del Plata, Olimpo triunfó sobre Aldosivi por 3 a 0 y lo mandó a la Primera B Nacional.

El conjunto bahiense se puso 2-0 en sólo tres minutos (PT 19 y 21 min.) con un doblete de Coniglio. Después, Cabalucci aumentó con un golazo para el 3-0.

El partido se interrumpió a los 32’ del segundo tiempo, por un corte de luz, pero luego se reanudó.