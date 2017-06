Sarmiento: Fernando Chiófalo y la continuidad del proyecto

FÚTBOL

Esta semana será importante para el futuro de Sarmiento. Primero, en el transcurso de esta tarde, la comisión directiva que encabeza el presidente Fernando Chiófalo se reunirá con el entrenador Fernando Quiroz para ratificarlo en el cargo y comenzar a delinear el plantel y la pretemporada de cara al inicio de la B Nacional.

Por otro lado, el viernes, a partir de las 20, comenzará a desarrollarse la asamblea de socios que deberá votar la renovación de autoridades. Hasta el momento, la única lista habilitada será encabezada por el actual presidente Chiófalo.

Desde lo deportivo está más que claro que la última campaña de Sarmiento en primera fue muy mala. El plantel profesional se conformó inicialmente con jugadores que fueron pedidos por el entrenador de aquel entonces, Gabriel Schürrer.

El primer DT que tuvo el Verde en la temporada no obtuvo buenos resultados y de común acuerdo con la dirigencia acordó su salida del cargo, luego de la derrota ante Unión de Santa Fe por la 8va fecha.

En los ocho partidos que Schürrer estuvo al frente del equipo ganó un solo encuentro, empató tres y perdió cuatro; dejando a Sarmiento en la zona de descenso directo.

Entre la salida de "Chucho" y la llegada de Jorge Burruchaga, el equipo tuvo que jugar contra Lanús y en ese partido el DT interino fue Juan Carlos Pirez. El resultado fue 2 a 1 favor del Granate.

Después sí, asumió Burruchaga y debutó con un triunfo ante Belgrano, de visitante, pero tras dirigir cinco partidos se alejó sorpresivamente de su cargo. El ex campeón mundial del 86 dejó la institución en términos confusos, quejándose de la AFA pero al poco tiempo se transformó en empleado de la casa madre del fútbol.

Raro, confuso y sospechoso, Burruchaga se encargó de destruir esa buena imagen que había creado frente al hincha de Sarmiento. Tras la fuga del "Burru", "Teté" Quiroz asumió en el cargo pero la soñada remontada nunca se produjo.

En definitiva, el Verde, que había ascendido en 2015, bajó a la B Nacional y durante la temporada tuvo como entrenadores a Schurrer, Burruchaga y Quiroz, más un interinato de Pirez, demasiados nombres y un equipo débil, un cóctel explosivo que derivó en el descenso.

Muchos técnicos y jugadores que fallaron

Está claro que la responsabilidad no es sólo de los entrenadores. En la última entrevista que Chiófalo cedió a Democracia, el presidente del club reconoció: "Hubo jugadores que tomaron la decisión de irse por motu propio, como por ejemplo Santana (Jonathan) y Chiarini (Julio). La ida de Burruchaga (Jorge) también nos golpeó y hasta el día de hoy que no sabemos cuáles fueron los motivos. Él dijo, en su momento, que se fue porque no podía estar en el club por la inestabilidad económica. Esa inestabilidad era responsabilidad de la AFA y ahora él trabaja para la AFA. Una cosa increíble, rarísima".

"También es cierto que hubo jugadores que no rindieron como esperábamos. Si dieron o no el máximo no lo sé, pero el rendimiento de algunos no fue el esperado", agregó el presidente, quien, por último, completó: "Pero más allá de eso, todos sabemos que a Sarmiento siempre le va a costar estar en esta categoría. Con cuatro mil socios como base del presupuesto, se va a hacer muy difícil siempre. Ojalá eso cambie y Sarmiento esté siempre en primera".

Dos días importantes para el futuro del Verde

En definitiva, la reunión de hoy entre la comisión directiva y Quiroz será importante. Hasta el momento, el DT del Verde seguirá en el cargo y la dirigencia le renovaría la confianza para intentar hacer una buena campaña en la B Nacional que permita un pronto retorno a la primera división del fútbol argentino.

El segundo día clave de esta semana será el viernes. Después de estar doce años en la presidencia, todo parece indicar que Chiófalo irá en busca de la renovación. Esa decisión coincidiría con la forma de proceder que ha tenido el presidente en toda la gestión.

"Después de doce años de trabajo, de lograr varias obras y de concretar muchos proyectos me dolería mucho descender, no sé si me podría quedar con eso", dijo, hace pocos días, Chiófalo a Democracia como un presagio de lo que puede ocurrir este viernes.