River igualó sin goles ante Colón y se clasificó a la Copa Libertadores

El partido se jugó en el Estadio Brigadier General Estanislao López de la ciudad de Santa Fe y fue arbitrado por Jorge Baliño.

River llegó al minuto de juego, cuando probó Gonzalo Martínez desde lejos con un remate desviado. Pero Colón se asentó mejor y llegó tres veces con claridad en 12 minutos: Diego Vera disparó afuera, en un contragolpe Augusto Batalla le tapó con un pie un envío cruzado de Lucas Bernardi y otra vez ensayó Vera desde lejos y la pelota salió junto al palo derecho del arquero.



Bernardi progresó cada vez que se lo propuso por el sector derecho, bien acompañado por Nicolás Silva y los dos delanteros; que River intentó generar peligro desde el pie izquierdo del “Pity” Martínez, quien en dos jugadas alimentó a Lucas Alario y a Marcelo Larrondo y ambos remates fueron tapados por Jorge Broun, que antes de esos dos intentos le había sacado otro disparo de gol de Alario. Colón visitó el arco de Augusto Batalla con un remate de Bernardi, tras eludir al arquero, y en el despeje de Gonzalo Montiel la pelota dio en el palo; y luego Batalla rechazó en la misma jugada disparos del propio Bernardi y de Iván Torres.



Sobre el epílogo de la primera etapa Silva definió por sobre Batalla y la pelota dio en el travesaño y en el rebote su cabezazo fue atrapado por el arquero. En el complemento River tuvo más la pelota respecto de su posesión en la primera mitad y llegó con juego asociado hasta el área rival, aunque falló en los metros finales y apenas llegó en esos primeros minutos con un disparo desviado de Alario y con centros cruzados.



Martínez fue lo más claro de River y casi en soledad generó cierto riesgo en favor de su equipo, pero no encontró socio en el ingresado Ignacio Fernández. En los minutos finales el partido se hizo intrascendente y con el final marcó la clasificación de River a la Copa Libertadores del año próximo, que no obstante tras la derrota unos minutos antes de Banfield ya estaba clasificado con cualquier resultado.



= Síntesis =



Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Christian Bernardi, Adrián Bastía, Iván Torres y Nicolás Silva; Nicolás Leguizamón y Diego Vera. DT: Eduardo Domínguez.

River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Gonzalo Montiel, Luciano Lollo y Milton Casco; Exequiel Palacios, Iván Rossi, Ariel Rojas y Gonzalo Martínez; Marcelo Larrondo y Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo.



Cambios en el segundo tiempo: 16m. Ignacio Fernández por Larrondo (RP) y Tomás Andrade por Palacios (RP), 24m. Pablo Ledesma por Silva (C), 35m. Tomás Sandoval por Leguizamón (C) y Luis Olivera por Casco (RP) y 41m. Luis Garnier por Torres (RP).



Amonestados: Torres, Ceballos, Leguizamón y Bastía (C). Rossi, Fernández y Martínez (RP).



Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Brigadier General Estanislao López (Santa Fe).