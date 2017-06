River Plate igualó con Colón y le alcanzó para clasificar a la copa

SANTA FE

Primera División 0 COLÓN 0 RIVER PLATE

River Plate empató 0-0 en su visita a Colón de Santa Fe, por la última fecha del torneo de Primera División. Con ese resultado, el elenco de Núñez confirmó su clasificación a la próxima Copa Libertadores y el local ingresó a la Sudamericana.

El equipo de Marcelo Gallardo llegaba a Santa Fe tras una semana complicada, luego de conocerse que Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada dieron positivo en controles antidoping realizados en la Libertadores.

El primer tiempo tuvo un desarrollo vibrante. Aunque los dos contaron con chances para abrir el marcador, fue el local el que tuvo las mejores ocasiones. Christian Bernardi fue el más claro del “Sabalero”: a los 10 minutos, Augusto Batalla le tapó un remate tras una gran acción personal.

En la siguiente jugada, Diego Vera tuvo el primer gol de la noche tras una falla de Gonzalo Montiel, pero definió desviado.

En River el más activo en ataque fue Alario. El delantero estuvo cerca de convertirle a su ex equipo, pero el arquero Jorge Broun le ahogó el grito en dos ocasiones.

Sobre el final de la primera etapa, Colón retomó las riendas del encuentro y pisó con peligro el área defendida por Batalla. Montiel salvó sobre la línea tras un remate de Bernardi y después, el jugador de Colón sacó un disparo de media distancia que tapó el arquero. Las más claras del equipo dirigido por Eduardo Domínguez fueron una chilena de Adrián Bastía que salió apenas alta y una definición de emboquillada de Nicolás Silva, que se estrelló en el travesaño.

La segunda parte no tuvo el vuelo de la primera. River mejoró levemente, pero eso no le alcanzó para quebrar el cero.

River terminó el torneo con 56 puntos, producto de 16 victorias, ocho empates y seis caídas. Los dirigidos por Gallardo finalizaron segundos en la tabla, siete puntos por debajo del campeón, Boca Juniors, y lograron una plaza en la próxima Libertadores.