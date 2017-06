Jorge Newbery, campeón del Apertura 2017

FÚTBOL LOCAL

Jorge Newbery se coronó campeón del Torneo Apertura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, tras ganarle ayer 3 a 2 Rivadavia de Junín en un partidazo. De esta manera, el equipo que conduce Marcelo Messina fue el mejor del certamen y logró dar la vuelta olímpica restando una fecha para la finalización del certamen.

El encuentro entre el Aviador y el Albiceleste no fue apto para cardíacos. En los primeros minutos de juego, quizás por el nerviosismo de la definición, los dirigidos por Messina no tuvieron finos en los pases y la visita aprovechó al máximo esas desconcentraciones.

En esa primera parte, Ezequiel Álvarez marcó en dos oportunidades para poner en ventaja a Rivadavia (J) y también para poner en riesgo los festejos de Newbery. No obstante, antes de que finalicen los primero 45, Agustín Sospicio descontó y dejó el partido caliente.

En el complemento pasó de todo. El conjunto de Messina mejoró notablemente y de a poco se fue acercando con mayor peligrosidad al arco defendido por Murguitio. La igualdad estaba al caer.

En ese tramo final del partido, Sospicio se iba a vestir de héroe. El delantero del Aviador lo empató y también marcó el tercero para el delirio de todos. Ese 3 a 2 se defendió con uñas y dientes, sobre todo porque el local terminó con diez hombres por la expulsión de Alexis Castro.

En definitiva, fue un partido tremendo. Pasó de todo, hubo cinco goles, buen juego y un equipo que, merecidamente, se coronó campeón.