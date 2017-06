Sarmiento se despidió con un gran triunfo ante Rafaela

FÚTBOL DE PRIMERA

Primera División 2 ATLÉTICO RAFAELA 3 SARMIENTO

Sarmiento se despidió de la primera división del fútbol argentino con un gran triunfo como visitante, ante Atlético de Rafaela, por 3 a 2, en el duelo de descendidos, por la fecha 30 del Campeonato de Primera División.

Los goles del conjunto de nuestra ciudad fueron convertidos por Patricio Vidal, en dos ocasiones, y Nicolás Rinaldi, mientras que Facundo Soloa y Alfredo Pusetto descontaron para los locales.

La despedida de Sarmiento y Rafaela fue a puro gol en un partido con muchos errores, en especial en la línea defensiva local. En el trámite de las acciones, se pudo apreciar un partido parejo, que tuvo la presencia de muchos juveniles en ambos equipos.

En la primera parte, el equipo de Fernando "Teté" Quiroz tuvo una leve supremacía sobre su rival. La línea del fondo y el doble cinco que conformaron Antonini y Quiroga tuvieron un buen acople. Rosa siempre se mostró como una opción rápida para salir por la banda derecha y Rinaldi generó juego por el lado izquierdo, conformando así una buena conexión con los delanteros Vidal y Cuevas.

La juventud de ambos equipos se notó en algunas jugadas puntuales. Imprecisión en algunos pases y excesos en la presión de las marcas fueron algunos de los movimientos que alteraron el ritmo de juego.

LEE MÁS: Sarmiento se despide ante Rafaela

Pero el partido se hizo entretenido, de ida y vuelta. Y en el medio de esa vorágine el Verde sacó provecho. Primero se puso en ventaja con el oportunismo de Vidal ante el error del central Oscar Carniello, pero el buen remate de distancia de Soloa puso la igualdad. A falta de cinco minutos para el final del primer tiempo, Rinaldi adelantó otra vez a Sarmiento con un remate cruzado y con ese 2 a 1 se fueron al descanso.

El segundo tiempo regaló más emociones. La intensidad nunca mermó como tampoco las fallas. En el Verde, la dinámica de los pibes fue el principal sostén. Los juveniles corrieron, metieron y se jugaron todo en cada pelota dividida. En resumen, Sarmiento siempre estuvo bien armado, atento, manteniendo la distancia entre sus líneas y buscando constantemente el arco rival.

Pero la presión de Rafaela se hizo sentir a los once minutos con el gol del ingresado Pussetto. No obstante, el partido volvió a tener otro giro cuando a los 28 Vidal se enfrentó mano a mano con el arquero Ramiro Macagno. El delantero del Verde ganó el duelo y, casi sin ángulo, convirtió el tanto que le terminaría dando la victoria final a su equipo.

En definitiva, Sarmiento, que venía de dos derrotas consecutivas, alcanzó los 28 puntos y se despidió del torneo con una victoria. El triunfo es importante no tanto por el presente sino por lo que viene. Los pibes demostraron que pueden y que quieren ser parte del sueño de regresar a primera.