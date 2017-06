BAP goleó a Ambos Mundos en el inicio de la decimosegunda fecha del Apertura 2017

FÚTBOL LOCAL

BAP goleó a Ambos Mundos por 4 a 0 en el partido que abrió la 12da. fecha del Torneo Apertura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Con goles de Matías Forzano, Federico Eizaguirre (2) y Pablo Commiso, el equipo de Luis Forzano tuvo una gran tarde y se quedó con un triunfo más que justo.

En la primera parte, Matías Forzano abrió el marcador con un tremendo golazo. El "10" de BAP pateó desde uno 35 metros y la clavó en el ángulo para festejar el 1 a 0 parcial. Luego, Federico Eizaguirre marcó el segundo con el que finalizaría los primeros 45.

En el complemento, Ambos Mundos lo fue a buscar y con más ganas que ideas estuvo muy cerca de descontar. El Tricolor arriesgó pero no pudo achicar la diferencia. En cambio, la visita volvió a marcar un doble, con Eizaguirre que repitió y otro de Commiso, para de esa forma cerrar una merecida victoria.

Hoy se puede definir el Apertura 2017

En el marco de este capítulo N° 12, anteúltimo del certamen, la fecha se completará hoy con cinco partidos que comienzan a las 15.30. El encuentro que podría definir al campeón 2017 se jugará en el estadio de Jorge Newbery. Allí, el puntero recibirá a Rivadavia de Junín y si el equipo de Marcelo Messina gana, no dependerá de nadie para dar la vuelta olímpica ante su gente.

Pero el Aviador con un empate también podría festejar, si es que Rivadavia de Lincoln, su seguidor inmediato, iguala o pierde en su visita a Deportivo Baigorrita.

En resumen, la fecha completa para hoy es la siguiente: a partir de las 15.30, Independiente (J) vs. Mariano Moreno, Origone FC vs. Villa Belgrano, Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Lincoln, Jorge Newbery vs. Rivadavia de Junín y Sarmiento vs. Defensa Argentina (Cancha de La Loba). Libre quedará River Plate (J).