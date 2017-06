“Fueron 24 horas de preocupación e indignación”

MOMENTO ANGUSTIANTE EN NUÑEZ

El director de River Plate, Marcelo Gallardo, se mostró “conmocionado, indignado y sorprendido” por los casos de doping que involucraron a Martínez Quarta y Mayada en partido de la Libertadores. “Esto es claramente un problema que nos causa angustia y dolor, pero queremos llevar tranquilidad al hincha y decirle que nos estamos ocupando para resolver el tema”.

“No sabemos qué pasó, esto es una conmoción para todos, por eso quiero llevar calma al hincha, al socio y al público en general. Fueron 24 horas difíciles, de preocupación e indignación por lo que pasó, fue uno de los días más complicados para todo el mundo de River”, comentó Gallardo en una conferencia de prensa que brindó junto con el médico Pedro Hansing.

“Estamos tomando todos los recaudos para juntar pruebas y explicarlo ante la Conmebol porque nos ha sorprendido y tenemos que tomar una postura de calma, ocuparnos... Eso será tener toda la información posible para que se aclaren las cosas”, explicó.

En ese sentido, el “Muñeco” aclaró que “son esos dos casos puntuales los que ha notificado la Conmebol” y no los siete que se especularon en diversos medios periodísticos nacionales y partidarios.

“Tanto Lucas como Camilo son dos jugadores importantes, dos personas extraordinarias, por eso nos genera esta angustia y dolor. La competencia pasa a ser secundaria”, admitió.

Al ser consultado por otros posibles casos futuros, el DT respondió: “Nosotros creemos que no habrá otras novedades más allá de lo de Martínez Quarta y Mayada; se dijo que hubo siete casos, no podemos hacer nada al respeto de lo que dicen algunos periodistas sin chequear nada. Eso indigna”.

Mientras que sobre las repercusiones internas en el grupo destacó: “Claramente no es un tema fácil, repercute en el seno del plantel, le comunicamos a los jugadores la parte médica y técnica, estamos conmovidos han sido horas difíciles, de ahora en más trataremos de encontrar las causas”.

“Hay que darles el respaldo de mucha convicción y que acá no hubo un error, esto genera mucho estupor e indignación. Igual esto nos hará más fuerte y nos da más fuerza para trabajar con la misma decisión y sin cambiar nada de lo que venimos haciendo”; finalizó Gallardo.

Por otra parte sobre posibles refuerzos el DT opinó: “Estamos manejando las posibilidades de entrar al mercado para sumar jugadores para la copa y para lo que viene. (Javier) Pinola es uno, (Germán) Lux es otro y hay otras conversaciones”, informó.

Luego, negó de manera rotunda que haya habido charlas o contactos por dos ex jugadores de River como Alejandro Chori Domínguez y el lateral Leonel Vangioni.

Y, finalmente, pidió que no se vayan otros jugadores: “Esperemos que se pueda mantener la base por el bien del equipo y por el deseo de poder competir en la Libertadores”.