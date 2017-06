Todavía queda hilo en el carretel

FÚTBOL DE PRIMERA

A falta de suspenso por el ganador del campeonato, una dicha que desde el martes es cosa de Boca, la anteúltima fecha resultó insuficiente para aclarar del todo el panorama de las clasificaciones a las copas internacionales y del cuarto equipo descendido, que no saldrá de Aldosivi, Olimpo, Temperley y Huracán.

Que ahí ya tenemos un dato relevante: si bien su escenario no es dramático, puesto que recibirá a un Belgrano que no jugará más que por los tres puntos y llegado el caso dependerá de otros resultados, es llamativo que una vez más el final de la temporada sorprenda a Huracán sin margen de alivio.

Salvados Arsenal de Sarandí y Patronato, amén del Globo de Parque Patricios hay otros tres en la cuerda floja y dos de ellos, Aldosivi y Olimpo, se enfrentarán el lunes en Mar del Plata: épica de sobrevientes garantizada.

Así como está hoy el escenario habría un desempate entre Temperley y Aldosivi, pero a la vez se presentan un abanico de posibilidades.

Por ejemplo, Huracán y Olimpo necesitan por lo menos un punto para quedar a salvo de todo riesgo y hasta podría darse una triple igualdad con los de Bahía Blanca apartados de toda zozobra.

Arriba, en el pelotón de los aspirantes a la Copa Libertadores de 2018 hubo sumas y restas variadas y en ese contexto River elaboró su única buena noticia de estos días cuando sacó adelante su partido con Aldosivi tras jugar un primer tiempo que osciló entre malo y muy malo.

Boca y River ya con el pasaje asegurado, quedan tres cupos para siete aspirantes: Banfield 54; Estudiantes de La Plata 53; Independiente, Racing y San Lorenzo 52; Newell's y Lanús 49.

En los papeles el horizonte parece allanado para Estudiantes, que en Mendoza ganó un partido vital y el martes será local del descendido Quilmes en estadio aún por ser designado.

En cambio, Banfield y Racing afrontarán un mano a mano que se perfila electrizante, y mientras San Lorenzo deberá ganarse la vida en Córdoba, versus Talleres, el Rojo de Avellaneda dispondrá de la iniciativa, por cuanto con un triunfo versus Lanús terminará tercero, cuarto o quinto: su diferencia de gol se insinúa inapelable.

Claro que Independiente deberá dejar en el camino a Lanús, cuyas posibilidades son remotas, como las de Newell´s, pero tampoco descartables: ambos, granates y rosarinos, eso sí, estarán librados a combinaciones con estatuto de Guinness.

Va de suyo que los únicos tres que dependen de sí mismos son Banfield, Estudiantes e Independiente y si en la fecha 30 vencieran en sus respectivos compromisos enviarán a la Sudamericana a San Lorenzo, Racing, Newell's y Lanús.

A la Sudamericana también está clasificado Colón y el sexto cupo parece ser del admirable Defensa y Justicia, aunque deberá revalidarlo contra un postulante directo, como Gimnasia, que se las verá con la irónica posibilidad de bajar a los de Florencia Varela, pero acaso para facilitar la arremetida de Rosario Central, otro que eventualmente podría hacer pesar la diferencia de gol.

En fin: mientras una docena de equipos hacen cuentas y sueñan con que al cabo cierren y otros cuatro todavía desconocen si en agosto jugarán en Primera, Boca persiste en su merecida ingesta de mieles.

En Bahía Blanca dilapidó una renta de 2-0 pero no hubo daños colaterales: ya había vendido el pescado grande y desatado un festejo que, bien merecido, durará unos cuantos días.