Con varias bajas, Fernando Quiroz tendrá que rearmar el equipo para visitar a Rafaela

FÚTBOL DE PRIMERA

Sarmiento jugará mañana el último partido de la temporada en el Torneo de Primera División del fútbol argentino. En el marco de la fecha Nº 30 visitará a Atlético de Rafaela en un encuentro que comenzará a las 17 y será arbitrado por Pedro Argañaráz.

De cara al choque contra "La Crema", el entrenador Fernando "Teté" Quiroz tendrá que rearmar el equipo ya que sufrió varias bajas. Entre las más importante, el DT del Verde no podrá contar para este partido con el defensor Francisco Dutari, quien sufrió un traumatismo costal en el último partido frente a Patronato; tampoco están los volantes Renzo Spinaci (expulsado), Gervasio Núñez (llegó a la quinta amarrilla), Adrian Scifo (decisión táctica) y Walter Busse (decisión táctica); ni tampoco jugará Brian Fernández (regresó a Racing).

De esta manera, el plantel de Sarmiento se entrenará hoy por última vez y cerca del mediodía viajará a Santa Fe. Entre los probables equipos que analiza el DT, el Verde podría formar mañana con Javier Burrai; Maximiliano Méndez, Ariel Kippes, Federico Pieretto y Guillermo Ferracutti; Santiago Rosa, Fermín Antonini, Agustín Pascucci y Patricio Vidal; Nicolás Rinaldi y Gianfranco Ottaviani. Además de estos futbolistas, quedaron concentrados Manuel Vicentini, Luciano Pierce, Héctor Cuevas, Sergio Quiroga, Cavallín, Nicolás Giraudo y Eric Pallero.

Brian Fernández se despidió del Verde

El delantero Brian Fernández, a préstamo hasta el fin del torneo desde Racing Club, lamentó no haber "ayudado" a evitar el descenso a la Primera B Nacional de su equipo.

Tras la derrota del jueves, frente a Patronato, por 3 a 1, el atacante agregó: “Me voy con un sabor amargo, yo quiero ganar siempre y vine a ayudar pero no alcanzó. Este era el último partido acá en Junín y quería darle una alegría a la gente, pero lamentablemente volvimos a perder y esto me da mucha bronca. Perder, por cuatro, cinco y tres goles es muy feo, me voy con mucha bronca”.

"Estoy agradecido a Sarmiento, a la dirigencia de Racing a mis compañeros, cada vez que jugué acá y en la calle el recibimiento de la gente de Junín fue muy bueno y para mí eso valió mucho, me llevó el mejor recuerdo de todos, más allá de los resultados deportivos”, valoró en diálogo con la prensa.

Fernández jugó seis partidos en el Verde y convirtió tres goles aunque solamente uno le sirvió para sumar tres unidades (1-0 vs. Defensa y Justicia).