Villani: "Creo que van a tener contemplación en cuanto a la sanción"

El vicepresidente de la comisión médica de la Conmebol, Donato Villani, se refirió a los dos casos positivos en el plantel de River y dio precisiones del procedimiento en Télam Radio, al señalar que “en el caso de existir más casos (de dopaje) positivo de jugadores, estamos en presencia de un típico caso de contaminación, de alguna suplementación dietaria o vitamínica”, que utiliza el departamento médico.



El coordinador médico de selecciones nacionales de AFA expresó que “hay que esperar el resultado de la prueba B” y que en el caso que dé positivo se envía el resultado a Wada (Agencia Mundial Antidopaje), que es la encargada de “dictaminar sentencia o algún apercibimiento”.

Agregó que “es un caso excepcional, con la calidad institucional de River y su cuerpo mÉdico, y creo que (el organismo) va a tener contemplación en cuanto a la futura sanción”.



“La cuestión está en que el diurético, hace muchos años, enmascaraba unos anabólicos que no se utilizan más y también están prohibidos, porque puede aumentar la excreción de algún metabolito o de alguna droga no permitida”, advirtió Villani.



El profesional concluyó que “los suplementos dietarios que se utilizan no tienen ningún componente diurético. Lo que pasa que, en este caso, estamos hablando de una contaminación que hayan tenido”.