Belgrano superó a Newell’s, salió del fondo y lo complicó en la clasificación a la Libertadores

Belgrano de Córdoba superó a Newell’s Old Boys 2 a 1 en encuentro válido por la 29na. fecha del Campeonato de Primera División, salió de la última colocación y complicó las chances rosarinas de clasificar a la Copa Libertadores de América 2018.

Fernando "Cuqui" Márquez le dio la victoria con un tanto en el último minuto; Matías Suárez, a los 44 minutos de la parte inicial, había colocado al local en ventaja y Mauro Formica (2m. ST) igualó parcialmente para el conjunto visitante.



La "B" suma ahora 25 puntos y superó por una unidad a Arsenal, que cierra las posiciones. Los rosarinos, en tanto, quedaron en la octava ubicación, y tendrán que ganar en la última fecha ante Godoy Cruz y aguardar una serie de resultados para poder obtener el pase a la Copa Libertadores, de lo contrario deberán conformarse con participar en la Sudamericana 2018.



Desde el inicio del juego fue el conjunto rosarino el que propuso marcar los ritmos del juego, con buen manejo de Formica en el medio, mientras que los "Celestes" aguardaban en su campo para salir de contra y aprovechar así la velocidad de Matías Suárez, Lucas Melano y Tomás Attis.

Así transcurrió esa primera mitad, aunque en ese trámite ninguno de los dos generaba jugadas de peligro, hasta que a los 41 minutos de juego llegó la primera opción de gol, y fue en una pelota parada cuando tras un rebote, que no pudo conectar Lema, la pelota le quedó al juvenil Tomás Attis, pero su remate se fue desviado arriba del travesaño.



Expiraba el primer tiempo y Belgrano se encontró con el gol de penal ejecutado con potencia por Suárez. La sanción llegó cuando Attis superó en velocidad a Milton Valenzuela, que parecía tener controlada la acción, y cuando el delantero de Belgrano punteó la pelota el arquero Luciano Pocrjnic llegó tarde, y bajó al jugador "celeste" para que Silvio Trucco sancione sin dudar el penal.



Quiso salir a defender el resultado el local jugando más adelantado y cuidando la pelota en campo rival, pero en una recuperación Newell’s encontró espacios en una contra rápida, que condujo con paciencia Héctor Fértoli por el medio, que avanzó ante la pasividad de los defensores de Belgrano, y tocó a la izquierda para la llegada de Formica, que enganchó y con un potente remate venció a Lucas Acosta para decretar el 1 a 1.



La expulsión del defensor visitante Néstor Moiraghi a los 19 minutos del complemento hacía presagiar que el local iría a buscar los tres puntos con más énfasis, sin embargo chocaba contra sus propias limitaciones y los rojinegros seguían siendo superiores, con mayor dominio de balón en campo rival, aunque sin profundidad y el arco de Lucas Acosta no corrió demasiados riesgos.



Se iba el encuentro y el empate no se modificaba, hasta que se juntaron dos que habían ingresado en el complemento y le dieron la ventaja a los cordobeses, y fue cuando Jorge Velázquez tocó de cabeza para Márquez, quien dominó con un toque y luego con un potente remate acomodó la pelota en el ángulo superior derecho para que Belgrano festeje en el Kempes.



El encuentro se jugó a puertas cerradas, por la sanción provisoria que recae sobre el club local debido a los incidentes que derivaron en la muerte del hincha Emanuel Balbo mientras se desarrollaba el Belgrano-Talleres del pasado 15 de abril.