Brian Fernández: "Nos queda un sabor amargo por haber perdido en nuestra casa"

DECLARACIONES

El delantero de Sarmiento Brian Fernández fue uno de los que más corrió. Sin un atacante que lo acompañe, el ex Racing demostró en los noventa minutos sus ganas de lograr un triunfo que no se pudo dar.

Al término del encuentro, como siempre lo ha hecho, el joven delantero se detuvo ante el pedido de los periodistas y explicó sus sensaciones. Al respecto, dijo: "A todos nos queda un sabor amargo por haber perdido en nuestra casa, buscaba el gol para darle una alegría a la gente pero no se pudo dar. Yo trato de sumar, pongo todo pero no se dio, volvimos a perder por tres goles y da lástima".

Fernández, que luego del próximo partido frente a Rafaela volverá a Racing, también se refirió al polémico arbitraje de Nicolás Lamolina. Sobre el juego, opinó: “Me hicieron un penal claro y el árbitro se equivocó (le sacó amarilla por similar), porque yo quería pasar y el rival me puso el codo, no fui a chocar. Después, la jugada de Renzo (Spinaci) es muy peligrosa pero una amarilla hubiera sido lo correcto”.

Francisco Dutari: “Nos vamos dolidos"

El defensor, autor del gol en Sarmiento, Francisco Dutari, también dejó sus opiniones al término del encuentro. En la zona de los vestuarios, en el mano a mano con la prensa, dijo: “Nos vamos dolidos por no lograr el objetivo y la campaña que hicimos. Los integrantes de este plantel estamos agradecidos a la gente porque a pesar de todo nos alentó siempre”.

El buen defensor que tiene el Verde tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo por un fuerte dolor. Sobre esta lesión, agregó: “Tengo un golpe en la costilla y espero que no sea nada grave, mañana (por hoy) me hago estudios y sabré con más precisión el grado de la lesión”.

Por último, sobre su continuidad en el club, agregó: “Tenemos que terminar el torneo en Rafaela y después hablar”.

Nicolás Rinaldi: "Me voy a quedar"

El volante Nicolás Rinaldi, una de las grandes promesas que tiene Sarmiento, expresó: "Jugar en primera es un sueño que todo jugador quiere cumplir. A pesar del mal momento, a muchos de nosotros se nos dio y, como nos dice el técnico y los jugadores más grandes, esta es un etapa que tenemos que disfrutar".

"Seguramente el próximo partido va estar duro como todos los que vivimos jugando. Ellos también tienen muchos pibes jugando y en ese sentido creo que estamos parejo", dijo sobre el choque frente a Rafaela. Y, por último, sobre su futuro, completó: "Por ahora me quedo porque tengo un año más de contrato. Seguramente me voy a quedar".