Daniel Angelici: “Nunca dijimos que Centurión no seguiría en Boca”

EL XENEIZE PLANEA LO QUE SERÁ EL SEGUNDO SEMESTRE Y LA LIBERTADORES 2018

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, admitió que el mediocampista Ricardo Centurión “es un jugador del gusto” propio y del público xeneize y destacó que “en la cancha siempre ha rendido”, aunque subrayó la necesidad de que mantenga una buena “conducta” porque ello “repercute mucho” en términos mediáticos.

“Nunca dijimos que Centurión no seguiría, es un tema que vamos a evaluarlo el lunes próximo cuando nos juntemos con Guillermo y Gustavo. Tendremos una larga charla y entonces decidiremos si hacer un esfuerzo (pagar la opción de compra) o entrar en una negociación con San Pablo (club dueño de su pase)”, explicó en una entrevista con TyC Sports.

Centurión, de 24 años, tiene contrato en Boca hasta el 30 de junio y en caso de permanecer, de acuerdo con lo estipulado en el préstamo actual, el club argentino deberá desembolsar una cifra cercana a los seis millones de euros.

“La situación de Centurión es la misma que la de otros tres jugadores a los que se les vence la cesión (Fernando Tobio, Jonathan Silva y Axel Werner). Todas esas decisiones serán tomadas desde el lunes en consenso con el cuerpo técnico”, avisó.

Angelici no dudó en afirmar que el año próximo “el objetivo máximo será la Copa Libertadores”, tras admitir que su gestión “tiene una deuda con la gente” por no haberla ganado nunca.

“Vamos a traer tres o cuatro refuerzos de jerarquía”, prometió como estrategia para recuperar el liderazgo del fútbol continental.

De la danza de nombres que suenan para Boca (Julio Buffarini, el uruguayo Diego Polenta, Javier Pinola y Guido Pizarro, entre otros), Angelici no quiso confirmar ninguna negociación y reiteró que las charlas comenzarán después de la reunión con Barros Schelotto.

“No tenemos ninguna decisión tomada”, afirmó puntualmente por Pinola, a quien se lo vincula fuertemente con el club pese al interés que también existe de River Plate y Racing Club, donde ya jugó.

Luego, bajó la ansiedad por el posible retorno de Carlos Tevez desde el fútbol chino y reiteró que esa decisión “la tomará o no junto con su familia en diciembre”, momento en el que su contrato contempla una cláusula de rescisión para volver exclusivamente a Boca.

“Con Carlos hablé hoy para agradecerle por el primer semestre de la campaña de campeón, de la que formó parte. Tenemos comunicación semanal y en agosto me voy a reunir con él en China, pero hasta diciembre no se sabrá nada”, despejó. Más adelante, Angelici reveló que Boca rechazó el lunes pasado una oferta “un poco superior” a los 14 millones de euros por el delantero Cristian Pavón por parte de un club del exterior. “Solamente se irá, si se paga la cláusula de salida (18 millones de euros)”, aclaró.

“Boca no tiene ningún jugador en venta”, respondió al ser consultado por la posible migración del delantero Darío Benedetto, goleador máximo del equipo campeón de Barros Schelotto.