La actualidad del club, en la voz del hincha

SARMIENTO 1 - 3 PATRONATO

"El club ha crecido mucho en estos años"

Los socios vitalicios, Aimar Croco y Ever Garbarino, coincidieron: "A lo mejor la dirigencia se pudo haber equivocado con la contratación de algunos jugadores. Creo que tendríamos que haber contratado a más jugadores que tengan amor por la camiseta. Después, deportivamente, Sarmiento puede ascender y descender, somos un club que estamos en esas condiciones".

Por último, Garbarino agregó: "Lamento mucho descender, pero más allá de eso me gusta mucho lo que está pasando desde lo institucional. Veo que el club ha crecido mucho en estos años y eso me parece que termina siendo lo más importante".

"Sabíamos que no iba a ser fácil"

El ex dirigente José Maulini, opinó: "Ha sido una campaña muy incierta, con muchos inconvenientes. Por ejemplo, no hay que olvidarse que pasaron tres técnicos. De todas maneras sabíamos que no iba a ser fácil. Ya veníamos con la carga de habernos salvado el año pasado y bueno, esta campaña no pudimos".

"También nos pasó que algunos jugadores que andaban bien, por distintos motivos, se fueron. Nadie sabe bien esos motivos, pero se fueron los jugadores más importantes. De todas maneras, institucionalmente el club funciona bien y eso es el principal respaldo. En la B Nacional creo que Sarmiento puede hacer una buena campaña", finalizó.

"Tenemos que seguir, unirnos para volver"

Ayer, en el Estadio "Eva Perón", Raúl Baella fue otro de los hinchas que opinó sobre la realidad del Verde. Al respecto, consideró: "Como todo hincha uno quiere que ocurran estas cosas, pero hay que estar preparados. Cuando hemos festejado el ascenso lo hemos festejado mucho y ahora tenemos que estar preparados para esto".

Al mismo tiempo, completó: "Más allá del descenso hay que considerar muchas cosas. El club está creciendo y eso hay que valorarlo. Dentro de lo que es primera división, Sarmiento ha tenido un presupuesto austero, también tuvimos un poco de mala suerte y hay que recordar que hubo arbitrajes que nos perjudicaron mucho. Pero ya está, ahora tenemos que seguir, el club está bien y tenemos que unirnos todos para volver".

"Yo hubiese gastado más plata en un 9"

Gonzalo Aguilar fue ayer a la cancha con su hijo Francisco. En la consulta que le realizó Democracia sobre la actualidad del Verde, expresó: "Elijo disfrutar lo que se logró en estos años. Estoy muy agradecido al club y a la dirigencia por el trabajo que han hecho. A veces dar un paso para atrás es bueno para tomar impulso".

"Todo este tiempo que estuvimos en primera lo hemos disfrutado mucho. Creo que nadie puede decir nada y ahora nos queda seguir acompañando todo lo bueno que se ha logrado", completó.

Y por último, dijo: "Cuando arrancó el torneo y uno escuchaba que venían Chiarini, Bianchi Arce, Santana y otros tantos, se imaginaba otra cosa, que la podíamos pelear un poco más. Pero bueno, hubo factores que influyeron. Yo hubiese gastado más plata en un nueve goleador y no tanto en otros puestos".

"Pusieron a los pibes y jugaron bárbaro"

Ricardo Colombo y su hijo "Beto" también opinaron. Primero, el padre, dijo: "Me parece que se armó un plantel con muchos jugadores y eso creo que complicó a los técnicos. Algunos no sabían a quién poner y otros repitieron a algunos que no jugaron bien. Después pusieron a los pibes y jugaron bárbaro. Fue todo muy confuso, no hubo una línea a seguir".

Por su parte "Beto", consideró: "Creo que se gastó mucha plata en jugadores de renombre y al final eso no sirvió. Es mucho gasto para el club y los jugadores no valieron la pena porque al final terminaron jugando los pibes y haciéndolo muy bien".

Por último, sobre el DT, opinó: "A Quiroz lo veo como un técnico que no te va a salvar de un descenso, puede estar a mitad de tabla y ahora en la B Nacional no creo que nos haga pelear el campeonato".