Sarmiento se despide de la "A" como local, ante Patronato (P)

FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN

Sarmiento de Junín recibe esta tarde a las 17.10 en el estadio "Eva Perón" de nuestra ciudad al necesitado Patronato de Paraná, equipo que llega a Junín buscando puntos que le permitan mantenerse en Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino.

El Verde, ya descendido a la Primera "B" Nacional, querrá cerrar con una victoria, o al menos con una buena actuación, su campaña como local (le quedará luego el cotejo como visitante, el domingo ante Atlético Rafaela), en cotejo que arbitrará Nicolás Lamolina y que pertenece a la vigésima novena y penúltima fecha del torneo de treinta equipos y cuyo campeón es Boca Juniors.

El corto historial entre ambos elencos consta de dos partidos, Sarmiento ganó uno y hubo un empate, en el último cotejo jugado, por este mismo campeonato, 2 a 2 en Paraná, destacándose que estos conjuntos fueron emparejados como "clásicos", de allí que juegan dos veces en el certamen.

Sarmiento supo de su descenso antes de jugar la fecha pasada, donde perdió 5 a 1 ante Vélez Sarsfield en Liniers. Ante el conjunto entrerriano será la despedida de local de la elite del fútbol argentino para el Verde, ya que luego culminará el certamen visitando a Atlético Rafaela, es por ello que se espera un buen marco de público. El equipo de Junín ha perdido la categoría junto a Atlético Rafaela y Quilmes.



Con respecto al partido en el estadio "José Amalfitani", donde hubo varios juveniles en la formación de Sarmiento, el director técnico Fernando "Teté" Quiroz no realizaría variantes.

Patronato, que tiene 30 unidades y está ubicado en el puesto 23º de la tabla, viene de perder en Paraná por 2 a 0 ante Tigre (cotejo que marcó el regreso como técnico del "Matador de Victoria" de Ricardo Caruso Lombardi, ex coach de Sarmiento) y, con un promedio de 1,136 necesita obtener un empate o ganar para asegurarse la permanencia en la categoría.

El director técnico Rubén Darío "Yagui" Forestello, quien fue jugador de Sarmiento hace algunos años, no podrá contar con Marcelo Guzmán ni Walter Andrade, que están lesionados.

Pedro Argañaraz arbitrará el cierre contra Rafaela

Por la trigésima y última fecha del campeonato de Primera, Sarmiento visitará el próximo domingo a otro de los equipos descendidos, Atlético Rafaela, con arbitraje de Pedro Argañaraz.

A continuación se detallan los días en los que se jugará la última fecha de la máxima categoría del fútbol argentino.

Sábado 24: Defensa y Justicia vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, con arbitraje de Pablo Echavarría; San Martín de San Juan vs. Rosario Central, Silvio Trucco; y Talleres de Córdoba vs. San Lorenzo de Almagro, Patricio Loustau.

Domingo 25: Atlético de Rafaela vs. Sarmiento de Junín, con el contralor del juez Pedro Argañaraz; Banfield vs. Racing Club, arbitrados por Fernando Rapallini; Boca Juniors vs. Unión de Santa Fe; Mauro Vigliano; y Colón de Santa Fe vs. River Plate, Jorge Baliño.

Lunes 26: Aldosivi de Mar del Plata vs. Olimpo de Bahía Blanca, con arbitraje de Juan Pablo Pompei; Vélez Sársfield vs. Temperley, Fernando Echenique; Patronato de Paraná vs. Atlético Tucumán, Ramiro López; Arsenal de Sarandí vs. Tigre, Fernando Espinoza; y Huracán vs. Belgrano de Córdoba, con el juez radicado en Lincoln, Darío Herrera, como encargado de impartir justicia.

Martes 27: Estudiantes de La Plata vs. Quilmes A.C., en el estadio de los quilmeños, con Héctor Paletta como árbitro; Newell's Old Boys de Rosario vs. Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza, Pablo Dóvalo; e Independiente vs. Lanús, siendo juez el internacional Germán Delfino.