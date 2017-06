Apertura 2017: BAP le ganó a Independiente de Junín y La Loba empató con Ambos Mundos

FÚTBOL LOCAL

Con dos partidos, ayer se terminó de jugar la fecha Nº 11 del Torneo Apertura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Haciendo las veces de local, BAP le ganó por la mínima a Independiente de Junín y River Plate empató 1 a 1 frente a Ambos Mundos.

Cabe recordar que en el marco de esta fecha, el partido entre Villa Belgrano y Deportiva Baigorrita tuvo que ser suspendido por la ausencia de los efectivos policiales. La comisión directiva de Villa reconoció no haber hecho el depósito del canon y todo parece indicar que el “Depor” se quedará con los tres puntos. De todas maneras, esta resolución sería confirmada en las próximas horas.

Volviendo a lo deportivo, BAP festejó en el martes feriado gracias al gol convertido por Tomas Alemis, en la segunda mitad. Los dirigidos por Luis Forzano volvieron a la victoria frente al Rojo de Junín, sumaron de a tres y subieron algunos escolanes en la tabla de posiciones.

En la cancha de La Loba, el local y Ambos Mundos jugaron un lindo partido que terminó igualado en uno, con conversiones de Tomás De Luca para River y de Germán Casco para Ambos Mundos.

Todos los resultados y la próxima fecha

El sábado, por la fecha N° 11, en Lincoln, Jorge Newbery y Rivadavia de esa localidad jugaron un partidazo que terminó igualado en dos; y en nuestra ciudad, Rivadavia de Junín perdió como local 3 a 0 frente a Sarmiento; mientras que Mariano Moreno también goleó por 3 a 0 a Origone Fútbol Club. Ayer, BAP le ganó a Independiente (J) 1 a 0 y River empató en uno frente al Tricolor.

Por la 12da. fecha, anteúltima del torneo, el próximo fin de semana jugarán: Ambos Mundos vs. BAP, Independiente (J) vs. Mariano Moreno, Origone FC vs. Villa Belgrano, Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Lincoln, Jorge Newbery vs. Rivadavia de Junín y Sarmiento vs. Defensa Argentina. Libre quedará River Plate (J).