Riquelme habló de Carlos Tevez y fue muy duro con Diego Maradona

DE CONVENTILLO

Las declaraciones de Carlos Tevez criticando a Juan Román Riquelme hace unos pocos días atrás se transformaron en una bomba para la vida del Mundo Boca. El ex futbolista se llamó a silencio, pero finalmente decidió romperlo y salió a responderle en el marco de la celebración del 10° aniversario de la última Copa Libertadores que conquistó el club.

"Para ser honesto, no miré lo que dijo. Algunas cosas no miro. Soy una persona que me cuentan todos mis amigos después. Lo único que puedo decir de Carlitos es que lo conozco de chiquito y es un buen chico. Otra cosa no voy a decir", señaló Román en diálogo con el programa 90 Minutos que se emite por Fox Sports.

El ídolo de la institución intentó girar sobre esa respuesta ante cada repregunta sobre el tema Tevez, aunque sí dejó algunas miradas para leer entre líneas: "No lo tuve de compañero en mi club. Esa es la verdad. Después soy una persona bastante tranquila, tengo que ser agradecido. Tuve la suerte de jugar con jugadores muy buenos. Si me pongo a pensar que Boca tiene 6 Copa Libertadores y mis compañeros me hicieron ganar 3, tan mal no le hice al club".

En la entrevista que brindó, el Apache había criticado el argumento de Riquelme de respaldarse en los títulos ganados para atacar el juego de Boca. "Soy bostero y tengo la obligación de decirle la verdad al hincha de Boca. Voy diciendo lo que veo. Soy una persona tranquila", sentenció Riquelme sobre el tema.

Sin embargo, dejó una postura mucho más dura ante las críticas de Diego Maradona: "No escuché nada. No me interesa lo que diga. Cambio de canal. No me interesa lo que dice. Y mis amigos saben que no me pueden contar nada, así que no me interesa nada. Soy una persona honesta, no me interesa lo que dice. No sé qué dijo, no me interesa y nada más".

A la hora de evaluar la decisión de Tevez de emigrar a China, Román sentenció: "Ojalá esté disfrutando mucho donde está, que juegue muy bien. Después, tuve la suerte de tener muchos compañeros; con algunos me llevé mejor y con otros no tanto. Tuvimos las cosas claras y nos fue bien. Que la gente de Boca me tenga tanto cariño es porque hemos hecho las cosas bien dentro de la cancha". Ante la insistencia sobre la polémica que planteó Tevez, Román fue tajante para concluir el tema ante la reaparición de la consulta: "No vi nada, me comentan. Entonces, de los comentarios no vivo yo".