Independiente igualó ante Olimpo en Avellaneda

Independiente empató este domingo con Olimpo de Bahía Blanca, que no pudo salir del descenso, por 1-1, como local, y desaprovechó la posibilidad de meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores de América 2018.



El "rojo" abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo por el tanto de Lucas Albertengo, pero a los 5 de la segunda etapa el conjunto bahíense lo igualó a través del defensor Carlos Rodríguez.



En su regreso al estadio Libertadores de América luego cuatro partidos (tres del torneo y uno de Copa Sudamericana) de visitante, el equipo dirigido por Ariel Holan desaprovechó la oportunidad de meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2018, el principal objetivo del semestre.



Con 49 puntos, Independiente igualó la línea de Newell's Old Boys, de Rosario, pero quedó en el sexto lugar ya que a pesar de tener la misma diferencia de gol (+13) convirtió menos goles que la "lepra" (35 contra 39).



Olimpo obtuvo un valioso empate fuera de casa luego de dos derrotas en fila en esa condición, pero no pudo salir de la zona de descenso ya que quedó a un punto de Arsenal.



El panorama para los dirigidos por Mario Sciaqua es complicado, ya que en la próxima jornada recibirán al líder Boca Juniors en el estadio Roberto Carminatti y en la última fecha visitarán a Aldosivi, de Mar de Plata, otro competidor directo en la lucha por la permanencia.



Luego de la buena victoria en Florencio Varela ante Defensa y Justicia (2-1), el "rojo" tenía la posibilidad de quedar en zona de clasificación a la Copa Libertadores de América por primera vez en el semestre, pero si hay una cuenta pendiente en esta campaña de Holan es la obtención de puntos como local.



Independiente no perdió en Avellaneda bajo la conducción del ex DT de Defensa y Justicia, pero solo ganó dos (Racing y Huracán) y empató los cinco restantes (San Martín de San Juan, Vélez Sarsfield, Atlético de Rafaela, Estudiantes de La Plata y Olimpo).



Ahora, el "diablo" visitará a Unión de Santa Fe y cerrará con Lanús, que tiene tres puntos menos (46) y podría llegar como un rival directo para la clasificación.

En un primer tiempo intenso y entretenido, el dueño de casa se puso arriba en el marcador luego de un gran pase de Nery Domínguez a la espalda de los centrales de Olimpo para Lucas Albertengo, quien con un remate algo defectuoso de primera le cambió la dirección a la pelota y desconcertó a Adrián Gabbarini, arquero surgido de la cantera de Independiente.



El ex Atlético de Rafaela lo gritó con toda la euforia ya que no marcaba desde la 19na fecha (9 de abril) en la goleada 5-0 sobre Patronato, en Paraná.



El equipo de Holan se fue al descanso con el objetivo del semestre en el bolsillo y todo era festejo en Avellaneda.



No obstante, el "aurinegro", que peleó de igual a igual y propuso un partido de ida y vuelta, encontró el empate en el inicio de la segunda etapa.



A los cinco minutos, el lateral izquierdo Nicolás Pantaleone envió un preciso centro para el uruguayo Rodríguez, quien con un gran cabezazo encontró a contrapierna a su compatriota Campaña. El gol del empate fue una revancha para el zaguero que había fallado en el tanto de Albertengo.



En un final abierto, Independiente tuvo chances de ganarlo pero también Olimpo exigió a Campaña con un tiro potente de un ex "rojo" como Francisco Pizzini.



El empate fue justo por lo hecho por ambos, pero pareció caerle mejor a Olimpo, ya que Independiente desaprovechó una gran oportunidad de meterse en zona de Libertadores 2018.



-Síntesis-



Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Tagliafico y Juan Sánchez Miño; Nery Domínguez y Walter Erviti; Emiliano Rigoni, Martín Benítez y Ezequiel Barco; Lucas Albertengo. DT: Ariel Holan.



Olimpo (Bahía Blanca): Adrián Gabbarini; Ezequiel Parnisari, Yonathan Cabral, Carlos Rodríguez y Nicolás Pantaleone; Jonatan Blanco y Emiliano Tellechea; Francisco Pizzini, Martín Pérez Guedes y Rodrigo Cabalucci; Fernando Coniglio. DT: Mario Sciacqua.



Gol en el primer tiempo: 35m. Lucas Albertengo (I).



Gol en el segundo tiempo: 5m. Carlos Rodríguez (O).



Cambios en el segundo tiempo: 18m. Maximiliano Meza por Benítez (I); 31m. Gastón Togni por Erviti (I); 32m. Ezequiel Vidal por Cabalucci (O); 39m. Matías Mayer por Coniglio (O) y 44m. Franco Troyansky por Tellechea (O)



Amonestados: Rigoni y Togni (I). Tellechea, Cabral, Coniglio y Blanco (O).



Arbitro: Fernando Espinoza.



Cancha: Independiente.