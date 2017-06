Tras el incidente, Boca regresó de Mar del Plata y se entrenó en Casa Amarilla

UN EXTRAÑO SUCESO IMPIDIÓ QUE EL PLANTEL VUELVA CON NORMALIDAD

El plantel de Boca Juniors, que el sábado por la noche quedó varado en Mar del Plata, concretó ayer a la mañana su regreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se entrenó en el predio de Casa Amarilla con vistas al partido del miércoles próximo ante Olimpo en Bahía Blanca, que puede consagrarlo campeón de Primera División por 25ta. vez en su historia.

Los jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Barros Schelotto abordaron un vuelo chárter en el Aeropuerto de Camet a las 9.25 y una hora después aterrizaron en el Aeroparque Metropolitano para dirigirse directamente al club.

Boca tenía previsto inicialmente regresar en la noche del sábado de Mar del Plata, después de la goleada conseguida ante Aldosivi (4-0), pero no pudo hacerlo porque la aeronave que debía realizar el viaje apareció con su parabrisas estallado por circunstancias aún desconocidas.

En consecuencia, la delegación retornó al hotel Sheraton, cenó y descansó en la ciudad balnearia y retornó ayer a la mañana para continuar con su agenda de actividades.

Los jugadores que participaron de la goleada en el José María Minella realizaron un trabajo regenerativo, mientras que el correntino Leonardo Jara, afectado por una contractura en el gemelo izquierdo, inició su rehabilitación.

De no llegar en condiciones al partido en Bahía Blanca, su lugar será ocupado por Gino Peruzzi como sucedió ayer desde los tres minutos del segundo tiempo cuando el ex Estudiantes salió reemplazado.

Los jugadores de Boca fueron licenciados después de la práctica de ayer para pasar el Día del Padre junto a sus familias y volverán a trabajar mañana desde las 9.30. Boca, líder del Campeonato de Primera División con 59 puntos, visitará a Olimpo el miércoles desde las 19.45 en busca de una victoria que le asegure el título.