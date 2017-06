Mañana se completará la fecha Nº 11 del Torneo Apertura 2017

FÚTBOL LOCAL

Mañana se completará parcialmente la fecha N° 11 del Torneo Apertura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. A partir de las 15.30, River Plate de Junín recibirá a Ambos Mundos; y BAP a Independiente (J). En esta jornada quedó libre el Club Defensa Argentina.

Por otro lado, en las próximas horas se comunicará el día y horario para la disputa del encuentro entre Villa Belgrano y Deportivo Baigorrita que debía disputarse el sábado pero que tuvo que ser suspendido por la falta de pago a los efectivos policiales.

Cabe repasar que el sábado, por la fecha N° 11, en Lincoln, Jorge Newbery y Rivadavia de esa localidad jugaron un partidazo que terminó igualado en dos; y en nuestra ciudad, Rivadavia de Junín perdió como local 3 a 0 frente a Sarmiento; mientras que Mariano Moreno también goleó por 3 a 0 a Origone Fútbol Club.

Mañana continúa la 11ra fecha del Torneo de Inferiores

Partidos y horarios para el martes 20 de junio:

Rivadavia (J) vs. Sarmiento

Décima: 16.45

Octava: 15.45

Sexta: 14.30

Cuarta: 12.30

Rivadavia (L) vs. Newbery

Décima: 16.45

Octava: 15.45

Sexta: 14.30

Cuarta: 12.30

Villa vs. Baigorrita

Décima: 16.45

Octava: 15.45

Sexta: 14.30

Cuarta: 12.30

Moreno vs. Origone

Décima: 16.15

Sexta: 15.00

Cuarta: 13.00

BAP vs. Independiente

Predécima: 14.15

Novena: 13.15

Séptima: 10.30

Quinta: 12.15

River vs. Ambos Mundos

Predécima: 18.30

Novena: 17.30

Séptima: 14.15

Quinta: 12.30

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en predécima, séptima y octava; y Baigorrita en predécima y séptima.