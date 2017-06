Sarmiento se despide ante su gente

PRIMERA DIVISIÓN

Tras el descenso y la dura goleada frente a Vélez, el plantel de Sarmiento comenzará hoy una nueva semana de trabajo. Bajo las órdenes del entrenador Fernando "Teté" Quiroz, los futbolistas iniciarán la preparación de cara al compromiso del jueves, por la 29na. fecha del Torneo de Primera División.

Será una semana corta para los dirigidos por Quiroz porque el jueves, a las 17.10, el Verde recibirá en el Estadio "Eva Perón" a Patronato de Paraná en lo que será el último partido de local de la temporada.

En el inicio de los entrenamientos, está claro que el clima no será el mejor. Sobre el contexto que se vive en el mundo Sarmiento, el delantero Brian Fernández fue contundente con sus declaraciones al finalizar el partido contra "El Fortín". El joven atacante, luego de agradecer la posibilidad de jugar que le brindó el club, reconoció que vio llorar a muchos de sus compañeros cuando se conoció la noticia del descenso.

Si bien lo que ocurrió estaba en planes, está claro que la confirmación dolió y mucho. No obstante, el poderío futbolístico que han demostrado los juveniles del club, más el buen momento institucional, permiten soñar con un gran futuro y, porque no, con un pronto regreso a la primera división del fútbol argentino.

En definitiva, el Verde jugará esta semana frente a Patronato, en una fecha que incluye los siguientes encuentros:

Martes 20, a las 18.00: San Lorenzo-Banfield (Fernando Espinoza); a las 19.00: Gimnasia de La Plata-San Martín de San Juan (Facundo Tello); y a las 21.15: Rosario Central-Talleres de Córdoba (Germán Delfino).

Miércoles 21, a las 17.00: Quilmes-Arsenal (Juan Pablo Pompei); a las 18.30: Temperley-Defensa y Justicia (Andrés Merlos); a las 19.10: Racing Club-Colón (Darío Herrera); a las 19.45: Olimpo de Bahía Blanca-Boca Juniors (Federico Beligoy); y a las 21.30: River Plate-Aldosivi de Mar del Plata (Mauro Vigliano).

Jueves 22, a las 15.00: Belgrano de Córdoba-Newell's (Silvio Trucco); a las 17.10: Sarmiento-Patronato de Paraná (Nicolás Lamolina); Lanús-Huracán (Patricio Loustau); a las 19.20: Godoy Cruz de Mendoza-Estudiantes de La Plata (Hernán Mastrángelo) y Tigre-Atlético de Rafaela (Diego Abal); y a las 21.30: Atlético Tucumán-Vélez Sarsfield (Jorge Baliño) y Unión de Santa Fe-Independiente (Fernando Echenique).