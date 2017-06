Newbery empató y está cada vez más cerca de lograr el Torneo Apertura 2017

FÚTBOL LOCAL

En el marco de la 11ra. fecha del Torneo Apertura 2017, que organiza la Liga Deportiva del Oeste, ayer se disputaron tres de los cuatro partidos que estaban programados.

En Lincoln, Jorge Newbery y Rivadavia de esa localidad jugaron un partidazo que terminó igualado en dos. En nuestra ciudad, Rivadavia de Junín perdió como local 3 a 0 frente a Sarmiento; y Mariano Moreno también goleó por 3 a 0 a Origone Fútbol Club. El encuentro entre Villa Belgrano y Deportivo Baigorrita no se pudo jugar por falta de pago al personal policial.

En lo que fue el encuentro más destacado de la fecha, el puntero del campeonato viajó a Lincoln para enfrentarse con el Albirrojo. En lo que terminó siendo un gran partido, Agustín Sospicio abrió la cuenta para el Aviador pero antes de que finalice la primera etapa, Juan Giannini, en contra, puso el empate para Rivadavia de Lincoln.

En el complemento, Agustín Sospicio volvió a poner en ventaja a Newbery y cuando parecía que la victoria estaba asegurada Francisco Blanc marcó la igualdad definitiva. Con el empate y faltando sólo dos fechas para el final, el Aviador mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre el Albirrojo de Lincoln y extendió a cinco la diferencia con Rivadavia de Junín, su otro seguidor.

Hablando del Albiceleste de nuestra ciudad, el equipo de Silvio Frágole perdió ayer la posibilidad de achicar diferencias ya que perdió de local 3 a 0 frente a Sarmiento. Los pibes del Verde jugaron un gran partido y se quedaron con los tres puntos gracias a los goles de Axel Castillo, Matías Marcillaud y Juan Ignacio Navarro.

Por último, Mariano Moreno se hizo fuerte en su casa, fue una maquinita y goleó a Origone FC por 3 a 0, con tantos de Facundo Blasi, Enzo García y Ignacio Carrizo.

Esta 11ra. jornada del Torneo Apertura 2017 se completará el martes con dos encuentros. Siempre a partir de las 15.30, River Plate de Junín recibirá a Ambos Mundos; y BAP a Independiente de Junín. Cabe recordar que tiene fecha libre el Club Defensa Argentina.

El martes continúa la 11ra fecha del Torneo de Inferiores

Partidos y horarios para el martes 20 de junio:

Rivadavia (J) vs. Sarmiento

Décima: 16.45

Octava: 15.45

Sexta: 14.30

Cuarta: 12.30

Rivadavia (L) vs. Newbery

Décima: 16.45

Octava: 15.45

Sexta: 14.30

Cuarta: 12.30

Villa vs. Baigorrita

Décima: 16.45

Octava: 15.45

Sexta: 14.30

Cuarta: 12.30

Moreno vs. Origone

Décima: 16.15

Sexta: 15.00

Cuarta: 13.00

BAP vs. Independiente

Predécima: 14.15

Novena: 13.15

Séptima: 10.30

Quinta: 12.15

River vs. Ambos Mundos

Predécima: 18.30

Novena: 17.30

Séptima: 14.15

Quinta: 12.30

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en predécima, séptima y octava; y Baigorrita en predécima y séptima.