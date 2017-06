De mal en peor

FÚTBOL DE PRIMERA

Que Sarmiento no está pasando por un buen momento deportivo ya no es una novedad. El equipo de Fernando "Teté" Quiroz sufrió ayer una durísima derrota frente a Vélez Sarsfield, por 5 a 1, en un partido muy especial, con realidades bien distintas.

En este encuentro correspondiente a la 28va. fecha del Torneo de Primera División, el Verde pisó el suelo del Estadio "José Amalfitani" sabiendo que había descendido. Con esa carga emocional, los jugadores hicieron un esfuerzo enorme para tener el mejor rendimiento posible.

En el análisis de las acciones, el abultado resultado no deja mucho margen para los detalles. Es cierto que el equipo de Quiroz no tuvo un buen partido, hubo desatenciones y errores que fueron aprovechados al máximo por el conjunto local.

Los goles del equipo de Liniers los anotaron Mariano Pavone (3), Nicolás Delgadillo y Maximiliano Romero mientras que Adrián Scifo descontó para el elenco de nuestra ciudad.

El equipo de Omar De Felippe tardó en abrir el marcador, pero una vez que lo hizo mostró momentos de buen juego y se alzó con un justo triunfo.

Para este encuentro el planteo de Quiroz fue el de siempre. Bajo el dibujo preferido del DT, el 4-4-1-1, a Sarmiento le costó mucho hilvanar jugadas.

En la zona media, el local comenzó a desarrollar un mejor juego, con mucha dinámica y con el peligro latente que imprimieron Nicolás Delgadillo y Mariano Pavone.

Con el correr de los minutos, Vélez se fue acercando cada vez más al arco defendido por Burrai hasta que a los 34, tras un claro penal de Kippes, Pavone se hizo cargo de la ejecución y marcó el primero de "El Fortín" y el primero de su cuenta personal. Después, a los 43, Nicolás Delgadillo le ganó en el mano a mano al arquero del Verde, se la picó y puso el 2 a 0 con el que terminaría la primera parte.

A los dos minutos del complemento, el conjunto dirigido por Omar De Felippe amplió la diferencia con otro tanto de Pavone. Al Verde le costaba todo, defender, recuperar, crear y llegar. Pero lo intentó siempre y ayudó mucho el ingreso de Santiago Rosa. El pibe de las inferiores le cambió el ritmo al ataque y así Sarmiento tuvo algunas aproximaciones de mayor peligro.

Pero Vélez estaba en su noche. A pesar del descuento de Scifo, que fue un premio al esfuerzo, el local volvió a ser implacable. Faltando cinco para el final, Pavone puso el cuarto y el tercero de su cosecha mientras que Maximiliano Romero decoró el 5 a 1 final.

Con este resultado, Vélez llegó a 35 puntos y engrosó su promedio a 1.215; en tanto que Sarmiento, con la derrota, se quedó con 25 unidades.

El jueves 22, a las 17.10, el equipo de Quiroz recibirá a Patronato en el Estadio "Eva Perón" en lo que será un momento especial. Será el último partido de la temporada que Sarmiento jugará de local en la primera división.