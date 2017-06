Sarmiento cayó 5 a 1 frente a Vélez

PRIMERA DIVISIÓN

Primera División 5 VÉLEZ SARSFIELD 1 SARMIENTO

Vélez Sarsfield goleó esta noche a Sarmiento de Junín por 5-1, de local, en un partido por la 28va. fecha del torneo de fútbol de Primera División. Los goles del equipo de Liniers los anotaron Mariano Pavone (34m. PT., de penal, 2m. ST y 40m. ST), Nicolás Delgadillo (43m. PT) y Maximiliano Romero (45m. ST); mientras que Adrián Scifo (33m. ST) descontó para el elenco juninense.

Vélez, con la victoria, llegó a 35 puntos y engrosó su promedio a 1.215; en tanto que Sarmiento, con la derrota, se quedó con 25 unidades. El equipo de Omar De Felippe tardó en abrir el marcador, pero una vez que lo hizo mostró momentos de buen juego y se alzó con un justo triunfo. Pavone, con tres goles (el primero de penal), fue la figura de la cancha, y Delgadillo, autor del restante, jugó un buen partido.

Síntesis

Vélez Sarsfield: Alan Aguerre; Nicolás Tripichio, Emiliano Amor, Lautaro Gianetti y Braian Cufré; Leandro Desábato y Nicolás Domínguez; Diego Zabala, Matías Vargas y Nicolás Delgadillo; Mariano Pavone. DT: Omar De Felippe

Sarmiento: Javier Burrai; Adrián Scifo, Ariel Kippes, Federico Pieretto y Guillermo Ferracuti; Walter Busse y Renzo Spinaci; Fermín Antonini, Gervasio Núñez y Joaquín Viviani; Brian Fernández. DT: Fernando Quiroz.

Goles en el primer tiempo: 34m. Pavone, de penal (VS) y 43m. Delgadillo (VS). Goles en el segundo tiempo: 2m. y 40m. Pavone (VS), 33m. Scifo (S). Cambios en el segundo tiempo: 15m. Saantiago Rosa por Spinacci (S); 19m. Juan Mnauel Martínez por Delgadillo (VS); 27m. Santiago Cáseres por Desábato (VS); 32m. Patricio Vidal por Vivani (S); 36m. Héctor Cuevas por Antonini (S); y - 86m. Maximiliano Romero por Pavone (VS). Amonestados: Gianetti (VS). Kippes, Ferracuti, Núñez, Scifo (S). Estadio: Vélez. Árbitro: Ariel Penel.