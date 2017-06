Apertura 2017: Newbery viaja a Lincoln con la ilusión de dar la vuelta olímpica

FÚTBOL LOCAL

Hoy comenzará a disputarse la 11ra. jornada del Torneo Apertura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que en esta edición tiene en juego la Copa "Horacio Oscar ´Taqueta´ Barrionuevo". Se jugarán cuatro partidos, en donde el destacado será el choque entre Rivadavia de Lincoln y Jorge Newbery.

El encuentro en Lincoln es clave porque si el Aviador le gana al Albirrojo tiene chances de dar la vuelta olímpica. Para que eso se produzca, Rivadavia de Junín tendría que perder, de local, frente a Sarmiento. En definitiva, faltando sólo tres fechas para el gran final, los encuentros de esta tarde podrían ser decisivos.

Pasando en limpio, por la 11ra. fecha, hoy, desde las 15.30, juegan: Rivadavia (L) vs. Jorge Newbery; Rivadavia (J) vs. Sarmiento; Villa Belgrano vs. Deportivo Baigorrita; y Mariano Moreno frente a Origone Fútbol Club.

La 11ra. jornada se completará el martes con dos encuentros. Siempre a partir de las 15.30, River Plate de Junín recibirá a Ambos Mundos; y BAP a Independiente de Junín. Libre quedará el Club Defensa Argentina.

Hoy arranca la 11ra fecha del Torneo de Divisiones Inferiores



HOY

Rivadavia (J) vs. Sarmiento

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (L) vs. Newbery

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Villa vs. Baigorrita

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Moreno vs. Origone

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

BAP vs. Independiente

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

River vs. Ambos Mundos

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45



EL MARTES

Rivadavia (J) vs. Sarmiento

Décima: 16.45

Octava: 15.45

Sexta: 14.30

Cuarta: 12.30

Rivadavia (L) vs. Newbery

Décima: 16.45

Octava: 15.45

Sexta: 14.30

Cuarta: 12.30

Villa vs. Baigorrita

Décima: 16.45

Octava: 15.45

Sexta: 14.30

Cuarta: 12.30

Moreno vs. Origone

Décima: 16.15

Sexta: 15.00

Cuarta: 13.00

BAP vs. Independiente

Predécima: 14.15

Novena: 13.15

Séptima: 10.30

Quinta: 12.15

River vs. Ambos Mundos

Predécima: 18.30

Novena: 17.30

Séptima: 14.15

Quinta: 12.30

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en predécima, séptima y octava; y Baigorrita en predécima y séptima.