Boca buscará en Mar del Plata un triunfo que lo acerque al título

CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN

El líder Boca buscará un triunfo en Mar del Plata que lo acerque al título de Primera, cuando visite hoy a Aldosivi, en un partido correspondiente a la fecha 28. El encuentro se jugará desde las 17.45 en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Patricio Loustau y la televisación de Telefe.

En la jornada anterior, disputada hace dos semanas, antes del parate por la fecha Fifa, el elenco boquense (56) goleó a Independiente en la Bombonera (3-0), alejando fantasmas y logrando sacar una buena diferencia de cuatro puntos sobre el escolta River (52) de cara al tramo final del certamen.

De cara al duelo en la ciudad balnearia, los “xeneizes” buscarán mantener o ampliar esta diferencia con sus perseguidores e incluso puede consagrarse este mismo fin de semana, pero no en el Minella, ya que al menos deberá esperar el resultado de River.

Para alzarse con el certamen, Boca necesita sumar los tres puntos y esperar que Banfield no le gane a Rosario Central y que River pierda con Racing.

En cuanto a la formación para enfrentar al “Tiburón”, el técnico Guillermo Barros Schelotto ensayaría una sola variante con respecto a la victoria sobre Independiente. En ese sentido, Ricardo Centurión, recuperado del desgarro sufrido en el último Superclásico, reemplazará a Oscar “Junior” Benítez.

Aldosivi repite equipo

El llamativo fixture que afronta el elenco marplatense estableció que debía enfrentar a los cinco grandes del fútbol argentino de manera consecutiva, aunque los resultados hasta el momento no le fueron esquivos.

El primero de estos choques, tres jornadas atrás, fue con triunfo ante San Lorenzo (1-0) como visitante, y luego empató con Independiente como local (0-0) y con Racing en Avellaneda (1-1).

Ahora, los dirigidos por Walter Perazzo, que tienen sólo 25 puntos y por ahora están por fuera de la zona roja del descenso, recibirán a Boca y en la próxima fecha visitarán a River.

Para el juego ante Boca, el entrenador no dispondrá variantes y mandará a la cancha al mismo equipo que disputó esos últimos tres partidos.

Probables formaciones:



Aldosivi: Matías Vega; Ismael Quilez, Alan Alegre, Jonatan Galván y Franco Canever; Nahuel Yeri, Roberto Brum, Leandro Sosa Otermín y Pablo Lugüercio; Antonio Medina y Nicolás Miracco. DT: Walter Perazzo.

Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Fernando Tobio, Lisandro Magallán, Jonathan Silva; Gago, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión. DT: Guillermo Barros Schelotto.