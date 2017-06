Cristiano Ronaldo no jugaría más en el Real Madrid

ESPAÑA

El crack portugués Cristiano Ronaldo, concentrado con el seleccionado de su país para jugar desde hoy la Copa de las Confederaciones en Rusia, “no jugará más en el Real Madrid a raíz de sus problemas con el fisco español”, según afirmó ayer la prensa lusitana.

En tanto, medios españoles confirmaron el malestar del jugador y la versión sobre su decisión de abandonar el club, aunque las autoridades “Merengues”, esperan que CR7 reconsidere su decisión.

El periódico portugués Record publicó ayer en su portada “Cristiano Ronaldo ya no regresará al Real Madrid”, y añadió que la decisión se debe a que un fiscal español presentará una denuncia por una presunta deuda del jugador con Hacienda por 14.700.000 euros en concepto de pago de impuestos.

Por su parte, el diario Marca señaló en sus páginas que “Ronaldo se quiere ir del Real Madrid” y luego explicó las razones en la bajada de la nota.

“La noticia no es fruto de una reacción en caliente del portugués, se trata de una decisión meditada, pensada, con varios argumentos y luego de haber colmado su paciencia al punto de no querer volver a jugar en España, aunque el club le está intentando calmar. Estas son sus razones”, argumentó Marca.

El Manchester United de la Premier League y el PSG de Francia aparecen como posibles destinos del delantero.