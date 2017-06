“River es demasiado grande como para que los jugadores se vayan a otro club”

MARCELO GALLARDO

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, le puso un freno a los rumores de venta de las figuras de su equipo y afirmó ayer que a los jugadores les dice siempre que “River es demasiado grande para que se vayan a otro club”.

“Si no, que miren cuántos hoy quieren volver”, enfatizó el entrenador de los millonarios.

El “Muñeco” Gallardo advirtió que sabe que a sus jugadores los siguen desde varios clubes poderosos de Europa, pero dejó en claro su idea al sostener que, “a no ser que sean equipos de primera línea, hay que pensar bien porque de lo contrario pasa como con otros jugadores que luego tienen ganas de regresar”.

“El tema de las ventas es un tema para preocuparse y hay condimentos que evaluar. Sabemos que hay jugadores que son seguidos y que es motivo de orgullo para nosotros que eso pase”, analizó el DT “millonario” en rueda de prensa.

“Pero también es un problema porque preparamos un equipo para jugar todo un año y ahora, que sí empieza la verdadera copa, hemos podido conformar un buen equipo que nos puede dar mayores alegrías. Más allá del deseo, no puedo retener a ninguno, ni cortarle las carrera”, agregó.

River, que con 52 puntos se encuentra segundo en la tabla a 4 puntos del líder Boca Juniors, recibirá mañana en el estadio Monumental a las 17.10 a Racing, que marcha noveno con 46 puntos y que viene de igualar 1-1 de local frente a Aldosivi.