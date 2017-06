Un Sarmiento descendido visita a Vélez

FÚTBOL DE PRIMERA

Ayer fue uno de esos días que quedarán en la historia de Sarmiento. El equipo de Fernando "Teté" Quiroz no jugó pero sí lo hicieron dos de sus rivales directos, Temperley y Huracán. Y los dos ganaron para que la tristeza inunde los corazones verdes en cada rincón de Junín.

Ya habrá tiempo para el análisis general, para buscar los motivos y argumentos de por qué Sarmiento descendió. La noticia duele, pero no deja de ser una realidad.

Al cierre de esta edición el clima no era el de siempre. En la redacción, en la calle, en la noche, el silencio y la congoja se sintieron y mucho. Faltando tres fechas para el cierre del torneo, el Verde ya sabe que jugará la próxima temporada en la B Nacional. El mismo destino tendrá Atlético de Rafaela.

En el caso del conjunto de nuestra ciudad, que se enfrentará hoy a Vélez Sarsfield, suma 25 unidades y un promedio bajo de 0,986; al tiempo que el rafaelino, que también actuará hoy sábado contra Quilmes, cuenta con 36 puntos y un coeficiente de 1,010.

Sarmiento ascendió en el 2014 cuando se reestructuró la Primera, que pasó de 20 equipos a 30, aunque le costó hacer pie en la misma y siempre peleó por mantenerse. En la temporada inicial cosechó 30 puntos y sostuvo la permanencia cuatro fechas antes del final; ya en la segunda, consiguió la salvación sobre la hora con un agónico gol de Renzo Spinaci y bajo la conducción técnica de Ricardo Caruso Lombardi.

De esta manera, el Verde, de muy floja performance con los pasos de Gabriel Schürrer, Jorge Burruchaga y Fernando "Teté" Quiroz como entrenadores, concluyó con su segunda etapa en la máxima categoría, ya que previamente estuvo en el período 1981-1982.

Con el futuro confirmado en la B Nacional, el equipo de Quiroz tendrá que cumplir con tres compromisos. El primero será hoy, en el partido correspondiente a la 28va. fecha, donde a partir de las 19.30, con el arbitraje de Ariel Penel y televisado por TV Pública Nacional, el Verde visitará a Vélez.

Para esta tarde, el equipo de nuestra ciudad formará con Javier Burrai, Adrián Scifo, Ariel Kippes, Federico Pieretto y Guillermo Ferracuti; Walter Busse, Fermín Antonini, Renzo Spinaci y Joaquín Vivani; Gervasio Núñez y Brian Fernández. Además de esos once futbolistas, están concentrados: el arquero Manuel Vicentini; los defensores Maximiliano Méndez y Francisco Dutari; los volantes Nicolás Rinaldi y Patricio Vidal; y los delanteros Héctor Cuevas, Gianfranco Ottaviani y Santiago Rosa.

En el corto historial jugaron seis veces, con dos triunfos de Vélez, uno de Sarmiento y tres empates. El Verde nunca ganó en Liniers: empató dos veces y perdió otra.

Otro gran triunfo de la Reserva

La Reserva de Sarmiento le ganó ayer a Vélez Sarsfield 2 a 0 con goles de Sergio Quiroga y Facundo Mery. El juvenil equipo de nuestra ciudad, que dirige Patricio Hernández, formó con Fernández, Caviglia, Pierce, Castet, Borasi, Quiroga, Gancedo, Méry García, Alonso y Cavallin. Suplentes: Mosescu, Albaqui, Tomino López, Fagundez Acosta, Lezcano y Hernández.

En el marco de lo que será una fecha complicada, en donde el ánimo no será el de siempre, la victoria de los pibes de la Reserva regalaron una pequeña alegría.

Siguiendo con la información de las categorías formativas, en el marco del torneo de inferiores de AFA, Sarmiento se enfrentará hoy a Unión de Santa Fe. Las categorías séptima, octava y novena jugarán de visitante; mientras que las mayores (sexta, quinta y cuarta) lo harán en el Club Banco Junín, a partir de las 9.