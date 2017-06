Boca y un partido clave ante Aldosivi en su sueño de dar una nueva vuelta olímpica

El "Xeneize" buscará este fin de semana obtener su título número 26 en el profesionalismo y para ello no sólo tendrá que obtener una victoria en su cotejo como visitante ante Aldosivi en Mar del Plata sino que deberá esperar otros resultados.



En primer lugar, que este viernes Banfield no le gane a Rosario Central en su estadio, el Florencio Solá. El conjunto que dirige el ex técnico de Boca, Julio Falcioni, se encuentra a 5 unidades del actual líder del certamen cuando faltan 9 por disputarse. Si el "Taladro" empata y Boca gana la diferencia se estiraría a 7, quedando sólo seis puntos en disputa.



En segundo lugar, Boca necesita de una "ayuda" de Racing, que el domingo visitará el Estadio Monumental, donde el local, River Plate, es el inmediato perseguidor del "Xeneize". El equipo de Marcelo Gallardo está a 4 puntos del puntero y para que su eterno rival se corone campeón, debería perder. Si empata, y Boca gana, la brecha será de seis puntos, la misma cantidad de unidades que restarán por disputarse en el campeonato.



En ese caso, Boca se aseguraría llegar a un hipotético partido final aún perdiendo sus dos últimos encuentros. Y para que se llegue a ese encuentro el "Millonario" debería imponerse en ambos, lo que generaría una igualdad de puntos en la cima del torneo.



El sábado, en el estadio José María Minella de Mar del Plata, y desde las 17.45, Boca se enfrentará a Aldosivi con la presencia de sus hinchas aunque en calidad de "neutrales", lo que le impide asistir con estandartes o indumentaria que los identifique con el conjunto de la Ribera.



El entrenador Guillermo Barros Schelotto formó en la práctica del jueves con un equipo que incluyó a Leonardo Jara, Fernando Tobio, Wilmar Barrios y Ricardo Centurión entre los titulares.



En consecuencia, Boca formará con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Tobio, Lisandro Magallán y Jonathan Silva; Fernando Gago, Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Dario Benedetto y Centurión.



Por su parte, el equipo del puerto de Mar del Plata, que necesita sumar puntos para mejorar su promedio, irá sin cambios para jugar con el puntero.



De acuerdo al trabajo realizado durante la semana se descuenta que el técnico Walter Perazzo repetirá el mismo equipo que lleva tres partidos sin perder, con un triunfo y dos empates. Máxime que los delanteros Antonio Medina y Nicolás Miracco y el volante Nahuel Yeri se recuperaron de sus molestias musculares.



Entonces, la formación del 'Tiburón' será la siguiente: Matías Vega; Ismael Quilez, Alan Alegre, Jonatan Galván y Franco Canever; Yeri, Roberto Brum, Leandro Sosa Otermín y Pablo Lugüercio; Medina y Miracco.



Por otra parte, el jefe de la departamental marplatense, Fabio Astor, informó a los medios que "serán 850 efectivos de la policía bonaerense que estarán a cargo del operativo, que comenzará a primera hora del sábado", abarcando distintos sectores de la ciudad, los alrededores y el interior del estadio mundialista.



El árbitro del partido será Patricio Loustau.