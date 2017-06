Con cuatro partidos, mañana abrirá la 11ra. fecha del Torneo Apertura 2017

FÚTBOL LOCAL

Con cuatro buenos partidos, mañana comenzará a disputarse la 11ra. jornada del Torneo Apertura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que en esta edición tiene en juego la Copa "Horacio Oscar ´Taqueta´ Barrionuevo".

Faltando sólo tres fechas para el gran final, los encuentros de mañana podrían generar cambios rotundos entre los equipos que se posicionan para lograr el título.

En lo que podría catalogarse como un encuentro clave, Jorge Newbery de Junín visitará a Rivadavia de Lincoln con la ilusión de mantener el liderazgo. El Aviador que dirige el entrenador Marcelo Messina viene teniendo actualizaciones categóricas, que lo posicionan como uno de los candidatos en la lucha por el título.

Pero el Albirrojo de Lincoln está al acecho y de lograr una victoria restaría puntos importantísimo con el líder y al mismo tiempo también se perfilaría para luchar por el campeonato.

Los otros tres partidos se jugarán en nuestra ciudad. Siempre con el inicio estipulado para las 15.30, Rivadavia (J) recibirá en su estadio a Sarmiento; Villa Belgrano hará lo propio con Deportivo Baigorrita; y Mariano Moreno jugará frente a Origone Fútbol Club, en el Estadio “Raúl Vasco Barcelona”.

La 11ra. fecha se completará el martes con dos encuentros. Siempre a partir de las 15.30, River Plate de Junín recibirá a Ambos Mundos; y BAP a Independiente de Junín. Libre quedará el Club Defensa Argentina.



Días y horarios de la 11ra fecha del Torneo de Inferiores

MAÑANA

Rivadavia (J) vs. Sarmiento

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (L) vs. Newbery

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Villa vs. Baigorrita

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Moreno vs. Origone

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

BAP vs. Independiente

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

River vs. Ambos Mundos

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45



EL MARTES

Rivadavia (J) vs. Sarmiento

Décima: 16.45

Octava: 15.45

Sexta: 14.30

Cuarta: 12.30

Rivadavia (L) vs. Newbery

Décima: 16.45

Octava: 15.45

Sexta: 14.30

Cuarta: 12.30

Villa vs. Baigorrita

Décima: 16.45

Octava: 15.45

Sexta: 14.30

Cuarta: 12.30

Moreno vs. Origone

Décima: 16.15

Sexta: 15.00

Cuarta: 13.00

BAP vs. Independiente

Predécima: 14.15

Novena: 13.15

Séptima: 10.30

Quinta: 12.15

River vs. Ambos Mundos

Predécima: 18.30

Novena: 17.30

Séptima: 14.15

Quinta: 12.30

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en predécima, séptima y octava; y Baigorrita en predécima y séptima.