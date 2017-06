LA DEFINICIÓN DEL CAMPEONATO

El entrenador Guillermo Barros Schelotto sostuvo hoy que es “un sueño pelear el título dirigiendo a Boca”, a tres fechas para la finalización del torneo de fútbol de Primera División, en la previa del partido del sábado a las 17.45 contra Aldosivi, en Mar del Plata, por la 28va. fecha del torneo que lo tiene como líder con cuatro puntos de ventaja sobre River.

“Hace un año que cada partido que jugamos es importante para nosotros. Somos un equipo que siempre salió a ganar. Por eso nos mantuvimos primeros y es un sueño pelear el título dirigiendo a Boca. De hecho, era el objetivo. Pero aún no lo disfruté ni lo analicé”, afirmó Barros Schelotto.

En la sala Antonio Carrizo de Casa Amarilla el DT sostuvo que “no analizamos cuando podemos salir campeones, pensamos sólo en el partido contra Aldosivi y no en lo que pueda pasar el domingo en Núñez”.

Es que si Boca (56) le gana mañana a Aldosivi en Mar del Plata y River (52) pierde el domingo con Racing en el estadio Monumental, el equipo del “Mellizo” Guillermo se quedará con el título porque le sacará siete puntos a su escolta con solo seis por jugarse.

Barros Scheloto aseguró que al equipo “lo confirmará mañana” y consideró que Aldosivi será “un rival difícil", ya que debe ganar para asegurarse su permanencia en la categoría.

“Creo que saldrá un partido abierto por las necesidades de los dos. Nosotros peleamos por el campeonato y ellos por esquivar el descenso”, analizó.

En cuanto al futuro y su contrato, señaló que “los análisis los haré una vez finalizado el torneo. El 26 de junio, después del campeonato, hablaré con la dirigencia. Hoy la prioridad son las tres finales que nos quedan”, puntualizó. Barros Schelotto además le dedicó unas palabras a Carlos Tevez, hoy en el fútbol chino, y también se refirió a la figura del manager, que tiene como principal candidato a Sebastián Battaglia.

“Hablo seguido con Tevez, tenemos una buena relación, pero nunca le pregunté si va a volver”, señaló entre risas, para añadir de manera tajante que “el tema del manager lo decidirá el presidente, no yo”, ya que es algo que no le agrada.

Por último, Guillermo destacó “el comportamiento” de Ricardo Centurión “dentro del campo de juego” y aclaró que lo que haga fuera de las canchas, donde tiene una denuncia sobre violencia de género, es “un tema de él y lo debe resolver la justicia".

"A Centurión lo veo bien y entrenó mucho esta semana. Por los problemas fuera del club, no somos quién para juzgarlo. Tiene un comportamiento muy bueno dentro del club. Marca la diferencia dentro de la cancha", subrayó.

En el plano futbolístico, Boca visitará a Aldosivi con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Fernando Tobio, Lisandro Magallán y Jonathan Silva; Fernando Gago, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Dario Benedetto y Ricardo Centurión.