Vangioni: “No hablé con nadie para volver”

LATERAL

El ex lateral izquierdo de River, Leonel Vangioni, se hizo presente en la práctica de sus ex compañeros y se refirió a las versiones que indicarían un posible regreso al club de Núñez. “Hay rumores pero no hablé con nadie, hace poco que me fui y tengo contrato”, indicó el jugador del Milan, club con el que tiene tres años más de vínculo.

De todos modos, Vangioni no descartó una salida del conjunto italiano con el objetivo de lograr más minutos de juego, algo de lo que disfrutó en los últimos meses pero que careció en sus inicios en Milan: “Voy a buscar continuidad. Por ahí eso lo tuve en el segundo semestre, no cuando llegué, pero eso es lo más importante”.