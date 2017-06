Tevez: “Si a fin de año no tengo hambre de gloria, doy un paso al costado”

ENTREVISTA A TYC SPORTS

Carlos Tevez, que actualmente juega en el Shanghai Shenhua de la Superliga China, le dio una entrevista a TyC Sports, y declaró que no sabe que va a hacer a fin de año y que dio todo cuando jugó en Boca.

“No sé qué voy a hacer a fin de año. Si no tengo hambre de gloria, doy un paso al costado”, indicó y agregó que “me tengo que encontrar conmigo mismo para volver a Boca”.

Al referirse a su paso por la institución Xeneize, expresó que “siempre le di todo a Boca. Cuando me ponía esa camiseta sabía que tenía que transpirarla y salir muerto de la cancha. Di un paso al costado sabiendo que el equipo estaba bien armado”. El Apache también se refirió al presidente de Boca: “Angelici hizo todo para que yo vuelva a Boca. Si bien yo hice un esfuerzo, él fue el único presidente que me buscó".

Con respecto a cuando se fue a China, Tevez dijo que “Angelici, como amigo, me dijo que pensara en mi familia. Como presidente de Boca, me pedía que me quede. Siempre me aconsejó como un hijo. Hablo una o dos veces por semanas con él. Tengo buena relación".

De su salida de Boca expresó que “llegaba de trabajar y no le prestaba atención a mis hijos. En el momento que me trajeron la oferta de China dije que no. La decisión final la tomé en el último partido de Boca. Considero que mi silencio molestó más a los periodistas que a la gente. Ellos fueron los que me pegaron”.

El jugador de 33 años se refirió a las últimas apariciones de Román, que suele ser muy crítico con el presente del equipo de Guillermo Barros Schelotto, y no tuvo reparo en afirmar: “Como jugador y como ídolo, lo respeto, pero cuando jugaba no tenía amigos periodistas y ahora toma mate con ellos”.

“Me banqué un año y medio que Riquelme salga a hablar de mí y mis compañeros. Cuando salimos campeones del torneo dijo que una Libertadores vale más. Yo me alegraría”, agregó.

"Siempre trata de tirar para abajo a los jugadores de Boca. Y yo creo que los jugadores un poco se le pararon de manos y hacen bien, porque Riquelme es una palabra autorizada pero no le hace bien al club", concluyó el actual jugador del Shanghai Shenhua, desatando una guerra que parece recién estar empezando.