San Lorenzo busca acercarse a la Copa Libertadores

El encuentro se disputará en el estadio Brigadier General Estanislao López, desde las 21.30, con Fernando Rapallini como árbitro y televisación de Telefe.



San Lorenzo, que disputará los octavos de final del máximo torneo continental, suma 49 puntos y está cuarto, a dos unidades de Banfield (51), tres del escolta, River Plate (52), al cual viene de ganarle por 2-1, y a siete puntos del líder del campeonato, Boca Juniors.



Colón, que afrontará la recta final del campeonato con la posibilidad de clasificar a una copa internacional, acumula 45 puntos, lo mismo que Independiente y Lanús, y se encuentra en zona de Sudamericana y a 3 de unidades del último equipo que está ingresando en la Libertadores (Newell's) y con 5 de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores (Talleres de Córdoba y Defensa y Justicia, en este caso con un partido menos).



El uruguayo Diego Aguirre, quien acaba de renovar su contrato como director técnico de San Lorenzo por un año más, realizará dos cambios para visitar el "Cementerio de los Elefantes" y ratificar todo lo bueno que hizo la jornada pasada frente al 'Millonario'.



Gonzalo Bergessio entrará en el once inicial en la delantera en lugar de Nicolás Blandi, el goleador del equipo que llegó a las cinco tarjetas amarillas y debe cumplir una fecha de suspensión.



La otra variante será el ingreso del zaguero Marcos Senesi, quien jugó el último Mundial Sub 20 que se disputó en Corea del Sur, en lugar del chileno Paulo Díaz, quien participará con su seleccionado en la Copa de las Confederaciones, torneo que comenzará el sábado próximo en Rusia.



Senesi integrará la zaga central junto a Matías Caruzzo, motivo por el cual Marcos Angeleri se correrá al lateral derecho y Gabriel Rojas, quien todavía tiene pendiente cumplir la sanción por haber sido expulsado ante Racing Club, se verá beneficiado por el artículo 225 (por Díaz) y jugará sobre el costado izquierdo de la defensa.



Por su parte, Colón, que luego de hilvanar una racha de siete victorias consecutivas que lo llevó a posicionarse en el lote de los equipos de arriba, buscará retomar la senda ganadora tras tres empates y dos derrotas, para poder asegurarse una competencia internacional en 2018.



Eduardo Domínguez, entrenador del 'Sabalero', no confirmó el equipo titular, pero deberá hacer una variante obligada. Emanuel Olivera entrará en la defensa en lugar de Germán Conti, quien debe pagar una fecha de suspensión por haber acumulado cinco tarjetas amarillas.



Asimismo, el técnico tiene una duda en la ofensiva, ya que en la semana probó con Facundo Pereyra como enganche, al igual que lo hizo la fecha pasada ante Rosario Central, y con el goleador Nicolás Leguizamón formando dupla de ataque con el uruguayo Diego Vera.



El mediocampista Pablo Ledesma, quien se lesionó el 24 de abril en la victoria "sabalera" ante Tigre (2-1), cuando sufrió una distensión de grado dos del ligamento colateral interno de su rodilla derecha, quedó descartado debido a que se resintió de la dolencia física en la práctica de fútbol formal.