De Felippe: “Me enfoco solo en el partido ante Sarmiento, es el objetivo de todos”

CONCEPTOS DEL TÉCNICO DE VÉLEZ SARSFIELD

En cuanto al presente y el futuro del equipo, remarcó que por estas horas solamente lo ocupa el partido ante Sarmiento. "Es factible que repita equipo", señaló el experimentado entrenador, también reconocido por ser ex combatiente en la guerra de Malvinas.



- ¿A qué objetivo se apunta en las tres fechas que restan, teniendo en cuenta que Vélez ya está más tranquilo con el promedio para este campeonato?

- Creo que nos falta un punto para no depender de nadie. Cuando lo logremos estaremos más tranquilos; de todas formas estamos enfocados en el partido porque necesitamos sumar. Me deja tranquilo la práctica de hoy y ojalá lo podamos volcar el día del partido.

- ¿Cuanto ayudó la victoria ante Tigre para estar más tranquilos teniendo en cuenta que el partido anterior no habían podido ganar?

- Sí, pero jugamos bien ante Quilmes, al margen que no pudimos ganar. Aquel fue un partido similar al de Tigre pero la diferencia estuvo en la contundencia. Ganar siempre sirve, sobre todo para la confianza de los que juegan. Ojalá ante Sarmiento hagamos un partido similar de local.

- ¿Cómo se encuentran los jugadores que arrastraban lesiones?

- “Coco” Correa está recuperado al igual que el “Burrito” Martínez y Caire. Están bien y sin dolores, creo que les falta fútbol así que evaluaremos cómo evolucionan.

-¿De qué depende su continuidad una vez que termine el torneo?

- Con los dirigentes venimos hablando y tenemos un compromiso. Sabíamos la realidad del club y dimos un paso importante en cuanto a depender de nosotros el tema de los promedios en este torneo y tenemos la ilusión de potenciar el equipo para el campeonato que viene. No es que depende de eso, es cuestión de sentarse a hablar y lograr un consenso para que todos entendamos qué necesitamos y hacer un buen torneo porque Vélez lo va a necesitar.

-¿Cuál es la situación de Cristian Nasuti?

- Obviamente que, en todas las decisiones que se tomen con los jugadores, tengo algún tipo de responsabilidad. Hay una chance que no siga, lo resolverán los directivos. Uno siempre tiene responsabilidad en el ida y vuelta de jugadores.

- El equipo que jugó ante Tigre, ¿considera que es el once inicial ideal para afrontar los últimos tres compromisos?

- No sé si los últimos tres pero el que viene, es muy probable que sea el que vieron hoy. Los chicos están bien y queremos aprovechar este buen momento.

- Demostró que para no preocuparse hay que ocuparse, como viene haciendo este tiempo usted en Vélez. Alguna vez dijo que le interesaba sumar un nuevo volante central, ¿está resuelta esta preocupación?

- Lo hemos hablado hace un tiempo. Estoy conforme con los chicos de las divisiones menores, considerábamos que en el mercado de pases anterior necesitábamos un volante central, no pudimos traerlo por muchas cuestiones. Una de ellas es que el jugador elegido tomó otra decisión. De todas formas miramos las Inferiores y estamos contentos con los chicos que juegan en esa posición, tal el caso de Desábato, Santiago Cáseres y Mancuso. Sabemos que deben seguir creciendo y no sé si para el próximo libro de pases buscaremos un nuevo volante central.

-Si se llega a ir Fabián Assmann, ¿buscarán reforzar el puesto?

-Creo que sí. Es un tema que iremos por etapas, respetando a los que están pero sí, cae de maduro que si Fabián no está, habrá que buscar a alguien en esa posición. De todas formas el objetivo inmediato es el próximo partido, respetamos a todos trabajando cada día y que las decisiones que se vayan tomando no afecten al equipo en los encuentros que faltan.

- ¿Juan Manuel Martínez es un jugador imprescindible para el equipo?

- Es un buen jugador que necesitamos. En la vida no hay imprescindibles.

- ¿Delgadillo hoy está un paso adelante del "Burrito"?

- Es probable, viene de una lesión, hace rato que no juega. Seguramente estará con nosotros, ya sea de entrada o desde el banco. Ojalá vuelva a agarrar el ritmo que intentamos que tome antes de la lesión.

- ¿Está pensando en el próximo plantel?

- Me gustaría terminar el actual torneo y como dije, respetar a los que están. Hablar con todos, luego. Pero hay que estar preparados para tres partidos en ocho días y no creo que logre mucho preocupándome por los refuerzos cuando no hay movimientos. Tendremos tiempo de hablar entre todos, ver lo mejor para Vélez pero hoy mi idea es enfocarme en los partidos que vienen.